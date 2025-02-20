Жителя Тернопільщини судили за повідомлення у Viber про переміщення ТЦК

Підволочиський районний суд 7 лютого виніс вирок мешканцю села Городниця за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань під час здійснення ними призову на військову службу в особливий період.

Чоловікові загрожувало від п’яти до восьми років позбавлення волі. Він визнав свою провину, проте отримав умовний термін.

Як стало відомо, 35-річний Олег Б. одружений, має неповнолітню дитину, офіційної роботи не має, а з законом раніше проблем не мав. Втім, через свої дії він отримав судимість. В обвинувальному акті зазначено, що чоловік «створював перешкоди для проведення заходів ЗСУ та інших військових формувань, що ускладнювали або унеможливлювали здійснення законної діяльності військових або суттєво знижували її ефективність».

Повідомлення про ТЦК у Скалаті та селах

Олег активно користувався соцмережами. В одній із Viber-груп у період з липня по листопад 2024 року він повідомляв про пересування працівників ТЦК у Скалаті та навколишніх селах.

Усвідомлюючи, що такі дії можуть підривати обороноздатність України в умовах воєнного стану, він зазначав відомості про місце і час проведення відповідних заходів, аби попередити тих, хто має намір ухилитися від мобілізації, — йдеться у матеріалах справи, опублікованих у Реєстрі судових рішень. 19 листопада 2024 року співробітники СБУ в Тернопільській області викрили чоловіка.

Під час обшуку у нього вдома були знайдені докази його діяльності. Чоловіку висунули звинувачення за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України, а після завершення слідства справу передали до суду.

П’ять років тюрми – на півтора умовно

16 січня 2025 року обвинувачений та представник Тернопільської обласної прокуратури уклали угоду про визнання винуватості. Олег беззаперечно визнав свою провину, а його адвокат та прокурор просили суд затвердити цю угоду.

— Визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, призначивши йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ять років, — йдеться у вироку суду. — На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробувальним терміном один рік шість місяців.

Також на обвинуваченого наклали такі обов’язки:

періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти пробаційний орган про зміну місця проживання, роботи або навчання;

не виїжджати за межі України без дозволу пробаційного органу.

Цей вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з моменту його проголошення шляхом подання апеляційної скарги до Тернопільського апеляційного суду.