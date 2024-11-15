Жителька Тернопільщини намагалися оформити грошову допомогу та стала жертвою шахраїв

38-річна жителька Тернопільщини намагалися оформити грошову допомогу по догляду за дитиною в період війни, однак стала жертвою аферистів й втратила власні заощадження. 30 тисяч гривень – саме стільки привласнили аферисти, знявши гроші з карткового рахунку жительки Чортківського району.

Афера з оформленням так званої “грошової допомоги полягає в наступному: –переходячи за посиланням, яке пропонує отримати кошти, людина потрапляє на фішинговий сайт. Це «двійник» надійного легального сайту, розміщений за схожою електронною адресою – людина думає, що зайшла на сайт свого банку, а насправді – це сайт-двійник шахраїв, який візуально дуже схожий, адреса сайту відрізняється зазвичай всього на одну літеру. Якщо на такому фішинговому сайті людина вводить номер картки, мобільного телефону, паролі – шахраї можуть отримати доступ до її рахунків і зняти всі кошти.

Жінка зробила персональні дані на фейковому сайті та позбулася грошей зі свого карткового рахунку, повідомляють у поліції області.

Відомості про подію правоохоронці Заліщицького відділення поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Правоохоронці наголошують, що отримати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, потрібно лише з офіційних джерел, не потрібно переходити за сумнівними посиланнями та не потрібно вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Якщо ж фінансову інформацію розголошено, негайно зверніться до банку та заблокуйте картку, повідомте про випадок шахрайства в поліцію.