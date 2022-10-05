29 вересня у виставковій залі Тернопільського обласного художнього музею відкрилася персональна виставка живопису Володимира Якубовського.

Володимир Якубовський народився у 1960 р. в місті Копейськ Челябінської області. Батьки у 1947 р. були репресовані. У 1965 р. повернувся в рідне батьківське село Сороки на Бучаччину. У 1980 р. закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва, згодом працював художником-постановником Ужгородського театру ляльок. Від 1987 р. – головний художник Тернопільського академічного театру актора і ляльки, заслужений художник України, член Національної спілки художників України (1995).

Володимир Якубовський – лауреат обласних премій ім. Іванни Блажкевич та ім. Михайла Бойчука. Твори художника експонували в Україні та за кордоном, зберігаються вони у музеях і приватних колекціях.

Директор художнього музею Григорій Шергей, директор департаменту культури та туризму обласної адміністрації Світлана Байталюк, народний художник України Богдан Ткачик, мистецтвознавець Наталія Собкович, друзі, колеги та присутні на виставці відзначали високий політ фантазії В.Якубовського, а також оригінальні казкові сюжети, виконані митцем.

В експозиції представлено 26 полотен, дві третини з яких були створені за останній рік.

На виставці панувала атмосфера добра та щирості. Як влучно наголосила мистецтвознавець Галина Кізілова: «Від фірмової посмішки художника усі його твори дихають позитивом».

Виставка діятиме до 19 жовтня.