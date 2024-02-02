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Жителі Тернопільщини платитимуть за доставку газу за новими реквізитами

02.02.2024

Ірина Нова

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Новини, Тернопіль, Суспільство, Тернопільщина

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На Тернопільщині з 1 лютого змінились реквізити для оплати за розподіл газу, Газмережі сьогодні отримали ліцензію у Тернопільській області.

Природний газ від національного оператора отримуватимуть понад 197 тисяч родин і майже 2 тисячі юридичних осіб.

В компанії звертають увагу, що за послуги розподілу газу, отримані з 1-го лютого 2024-го року, тернополянам слід сплачувати за новими реквізитами:

отримувач: Тернопільська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
код за ЄДРПОУ 45267535
МФО 338545
п/р UA893385450000026036300185643

Тарифи та особові рахунки для клієнтів залишаються незмінними.

Консультації можна отримати за номерами: 066-300-2-888, 098-300-2-888, 093-300-2-888

Теги: Тернопіль, оплата за газ, Важливо, доставка газу, зміна реквізитів, Тернопільська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

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