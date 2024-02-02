Жителі Тернопільщини платитимуть за доставку газу за новими реквізитами

Природний газ від національного оператора отримуватимуть понад 197 тисяч родин і майже 2 тисячі юридичних осіб.
В компанії звертають увагу, що за послуги розподілу газу, отримані з 1-го лютого 2024-го року, тернополянам слід сплачувати за новими реквізитами:
отримувач: Тернопільська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
код за ЄДРПОУ 45267535
МФО 338545
п/р UA893385450000026036300185643
Тарифи та особові рахунки для клієнтів залишаються незмінними.
Консультації можна отримати за номерами: 066-300-2-888, 098-300-2-888, 093-300-2-888