Представники медіа-спільноти краю запропонували владиці допомогу у оприлюдненні його звернення до Патріарха Московського Кирила.

Підставою для такого кроку послугувала публікація на сайті Спілки православних журналістів, в якій автор розповідає про нібито блокування сайту Лаври, яке перешкодило Митрополиту Почаївському та братії Лаври належним чином звернутися до Патріарха РПЦ із закликом припинити війну в Україні.

У своєму зверненні журналісти зазначають: «Медіа-спільнота Тернопільщини поділяє Ваше прагнення відновити мир в Україні та негайно припинити війну. Більш того, ми готові надати Вам усестороннє сприяння і абсолютно безкоштовно оприлюднити на наших сайтах Ваше чітке, недвозначне і конкретне звернення до Патріарха із засудженням дій агресора, передусім головнокомандувача окупантів Путіна».

Крім того, медійники запропонували допомогу в оприлюдненні і найширшому поширенні у соціальних мережах тексту анафеми Президенту Росії.

«З щирим прагненням миру і вірою у перемогу України», – підписали своє звернення журналісти Тернопільщини.