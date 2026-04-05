У Бережанах запустять додаткові автобусні рейси до кладовища: графік

У Бережанській громаді організували додаткові автобусні рейси до кладовища в селі Рай у зв’язку з поминальними днями.

05.04.2026

Яровий Роман

Новини, Суспільство

автобус до кладовища
Відповідне рішення ухвалила міська рада, аби забезпечити зручний доїзд для жителів громади.

Коли курсуватиме транспорт

Спеціальні рейси здійснюватимуть у два дні:

  • 9 квітня (четвер)
    • виїзди: 16:00 та 17:00
    • зворотні рейси: 16:40 та 17:40
  • 13 квітня (понеділок)
    • виїзди: 13:00 та 14:00
    • зворотні рейси: 13:40 та 14:40

Водночас у міській раді зазначають, що графік на 13 квітня може зазнавати змін, тому жителям радять стежити за оновленнями.

Маршрут і зупинки

Відправлення автобусів відбуватиметься від зупинки «Бережанське ДЛМГ» (Лісгосп).

Також передбачені додаткові зупинки:

  • біля Костелу святих апостолів Петра та Павла
  • поблизу міського кладовища

Це дозволить зручно скористатися транспортом мешканцям різних районів міста.

Для чого організували рейси

Запровадження додаткового транспорту має на меті:

  • полегшити доїзд до місць поховань у поминальні дні
  • зменшити навантаження на громадський транспорт
  • забезпечити комфорт для жителів громади

У міськраді закликають планувати поїздки заздалегідь та враховувати час відправлення автобусів.

