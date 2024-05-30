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Жахлива ДТП на Тернопільщині: підлітка доправили до лікарні

30.05.2024

Ірина Нова

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Події, Тернопільщина, Новини

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У ДТП на Тернопільщині постраждав 15-річний підліток. Аварія трапилася 29 травня в селі Пробіжна Чортківського району.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Citroen Berlingo» допустив зіткнення зі скутером «Honda». Лікарі «швидкої» госпіталізували 15-річного скутериста, який отримав тілесні ушкодження, до медичного закладу.

Після надання необхідної допомоги його відпустили додому. Наразі тримає перевірка всіх учасників автопригоди на стан алкогольного сп’яніння. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

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Джерело: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Теги: аварія з потерпілими, ДТП на Тернопільщині

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