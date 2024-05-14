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Правоохоронці Тернопільщини розшукали водійку, яка збила 78 річну жінку і втекла

14.05.2024

Ірина Нова

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Події, Тернопільщина, Кримінал, Новини

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На Тернопільщині із забоями та іншими тілесними ушкодженнями до лікарні звернулася 78-річна жінка. Жителька Чорткова повідомила, що вона вранці 13 травня потрапила під колеса автомобіля, але водій не зупинився, а поїхав далі.

Як з’ясувалося, за кермом автівки Mitsubishi Outlander перебувала місцева жителька. Згідно із попередніми результатами, проведеними газоаналізатором “Драгер”, водійка була тверезою, але жінка погодилася здати ще й кров для перевірки на вміст алкоголю – повідомляють у поліції області.

Слідчі встановлюють усі причини ДТП. Триває перевірка.

 

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Джерело: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Теги: ДТП, Чортків, аварія з потерпілими

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