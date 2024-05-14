Правоохоронці Тернопільщини розшукали водійку, яка збила 78 річну жінку і втекла

На Тернопільщині із забоями та іншими тілесними ушкодженнями до лікарні звернулася 78-річна жінка. Жителька Чорткова повідомила, що вона вранці 13 травня потрапила під колеса автомобіля, але водій не зупинився, а поїхав далі.

Як з’ясувалося, за кермом автівки Mitsubishi Outlander перебувала місцева жителька. Згідно із попередніми результатами, проведеними газоаналізатором “Драгер”, водійка була тверезою, але жінка погодилася здати ще й кров для перевірки на вміст алкоголю – повідомляють у поліції області.

Слідчі встановлюють усі причини ДТП. Триває перевірка.