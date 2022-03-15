Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради №7168 законопроєкт про продовження режиму воєнного стану ще на 30 днів – до 26 квітня 2022 року.

Відповідний документ з’явився на сайті парламенту 14 березня. Пише Правий Берег.

Зазначається, термін дії запровадженого 24 лютого воєнного стану збігає о 5:30 ранку 26 березня 2022 року.

Законопроєкт про подовження воєнного стану ще на місяць подано на розгляд до Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Як зазначається у документі, відповідне рішеннярозглянуть під час пленарного засідання парламенту.Доповідатиме про законопроєкт секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.