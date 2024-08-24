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Зеленський призначив очільником Тернопільської ОВА В’ячеслава Негоду

Відповідний указ Президент Володимир Зеленський підписав  24 серпня.

24.08.2024

Галина Кіт

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Новини, Теми, Офіційно, Оперативно, Цікаво, Тернопільщина, Політика

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В’ячеслава Негоду призначено на посаду голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ Президент Володимир Зеленський підписав  24 серпня, ідеться у повідомленні Офісу президента.

“Призначити Негоду В’ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації”, – йдеться у документі.

Відомо, що 16 серпня Кабінет міністрів погодив призначення Вʼячеслава Негоди на посаду голови Тернопільської ОДА.

“У своїх 33 роки розпочався мій шлях у Тернополі в боротьбі за державний суверенітет України. У 33-й День Незалежності України повертаюся на Тернопільщину, щоб спільними зусиллями наближувати нашу Перемогу”, — написав Негода у Facebook.

В’ячеслав Негода народився 25 травня 1957 року в селі Борщівка Тернопільської області. Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, Львівський Національний університет ім. І.Франка та Національну академію державного управління при Президентові України.

Був начальником конструкторського бюро виробничого об’єднання “Ватра” в Тернополі. З 1990 до 1998 року — Тернопільським міським головою, депутатом Тернопільської облради.

У 1998 році В’ячеслав Негода став першим заступником виконавчого директора Асоціації міст України.

З 2008 до 2010 року був заступником міністра Мінрегіонбуду.

З 2019 року — заступником Міністра розвитку громад та територій України. 24 січня 2023 року В’ячеслава Негоду звільнили з посади.

Теги: президент, В'ячеслав Негода, очільник ТОВА, указ

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