Національна дефлімпійська збірна України з футболу виборола перемогу для України. Вітаємо в складі команди футболіста з Тернопілля Івана Рудзевича.

Національна дефлімпійська збірна команда України поставила яскраву золоту футбольну крапку Дефлімпіади-2021. В завершальний день ХХІV Дефлімпійських ігор у Бразилії у матчі з Францією наші спортсмени з рахунком 1:0 здобули перемогу. Золоту медаль Дефлімпіади отримав й представник Тернопільського регіонального центру «Інваспорт», уродженець Чортківщини, студент ТНПУ ім. В. Гнатюка Іван Рудзевич.

Отож, у підсумку в України на Дефлімпіаді-2021 (1–15 травня) – 138 медалей, з яких 62 золотих, 38 срібних та 38 бронзових!

Додамо, що доволі успішно виступили й тернопільські спортсмени, зокрема: Ілля Султанов, Роксолана Будник, Руслана Муравська та Марія Бала, які здобули золоті, срібні та бронзові нагороди.