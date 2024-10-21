Завтра перекриють рух транспорту через міст у Теребовлі: схеми об’їзду

У вівторок, 23 жовтня, тимчасову переправу біля реконструйованого мосту у місті Теребовля буде закрито.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.

“Наносимо розмітку на підходах до мосту через річку Гнізна на трасі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у рамках реконструкції споруди. У зв’язку з цими роботами тимчасова переправа для легкового транспорту не буде функціонувати 23 жовтня з 8:00 до 22:00” – йдеться у повідомленні.

Рух тимчасовою переправою буде закрито для всіх видів транспорту. Об’їхати реконструйований міст на трасі М-19 можна 2 шляхами:

Транспортні засоби вагою до 15 тонн та навантаженням на вісь до 6 тонн:

⬇ повертають з траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селищі Дружба на дорогу Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль

⬇з’їжджають з дороги Н-18 на Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів біля села Дарахів

⬇рухаються дорогою Р-87 до перетину з М-19 у місті Теребовля.

Транспортні засоби вагою понад 15 тонн:

⬇повертають з траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селищі Дружба на дорогу Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль

⬇з’їжджають з дороги Н-18 на Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала-Подільська поблизу міста Бучач

⬇повертають на трасу М-19 на об’їзній міста Чортків, а звідти – до міста Теребовля.