Завтра перекриють рух автівок на вулиці Текстильників в Тернополі

З 29 серпня по 1 вересня буде обмежений рух приватного та громадського транспорту на розв’язці вулиць Збаразька – Промислова – Текстильна – Енергетична – Злуки. Тут проводитимуть ремонтні роботи дорожнього покриття.
“На ділянці виконання робіт будуть встановлені відповідні дорожні знаки згідно із тимчасовими схемами організації дорожнього руху”, – повідомили у пресслужбі міськради.
На період проведення робіт будуть внесені зміни в рух громадського електротранспорту, зокрема:
Джерело: Тернопільська міська рада