Завтра перекриють рух автівок на вулиці Текстильників в Тернополі

З 29 серпня по 1 вересня буде обмежений рух приватного та громадського транспорту на розв’язці вулиць Збаразька – Промислова – Текстильна – Енергетична – Злуки. Тут проводитимуть ремонтні роботи дорожнього покриття.

“На ділянці виконання робіт будуть встановлені відповідні дорожні знаки згідно із тимчасовими схемами організації дорожнього руху”, – повідомили у пресслужбі міськради.

На період проведення робіт будуть внесені зміни в рух громадського електротранспорту, зокрема:

рух тролейбусів буде здійснюватися вулицею Вояків Дивізії Галичина з лівим поворотом на проспект Степана Бандери;

не курсуватимуть тролейбусні маршрути: №5, №9, №11;

тролейбусний маршрут №8 курсуватиме на ділянці «Газопровід-Центр».

Джерело: Тернопільська міська рада