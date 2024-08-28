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Завтра перекриють рух автівок на вулиці Текстильників в Тернополі

На вулиці проводитимуть ремонт дороги.

28.08.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Теми, Цікаво

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З 29 серпня по 1 вересня буде обмежений рух приватного та громадського транспорту на розв’язці вулиць Збаразька – Промислова – Текстильна – Енергетична – Злуки. Тут проводитимуть ремонтні роботи дорожнього покриття.

“На ділянці виконання робіт будуть встановлені відповідні дорожні знаки згідно із тимчасовими схемами організації дорожнього руху”, – повідомили у пресслужбі міськради.

На період проведення робіт будуть внесені зміни в рух громадського електротранспорту, зокрема:

  • рух тролейбусів буде здійснюватися вулицею Вояків Дивізії Галичина з лівим поворотом на проспект Степана Бандери;
  • не курсуватимуть тролейбусні маршрути: №5, №9, №11;
  • тролейбусний маршрут №8 курсуватиме на ділянці «Газопровід-Центр».

Джерело: Тернопільська міська рада

Теги: Тернопіль, ремонт дороги, рух транспорту

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