Завершися другий етап Кубка світу з біатлону: як виступили тернопільські спортсмени

15 грудня в Гофільцені (Австрія) завершився другий етап турніру Кубка світу з біатлону.

Змагання розпочалися 13 грудня жіночою спринтерською гонкою на 7,5 км з двома вогневими рубежами, яку виграла Франциска Пройс з Німеччини. Найкращою серед українок стала Христина Дмитренко, як завершила гонку 18-ю. Уродженка Тернопільщини Олександра Меркушина немаючи жодної хиби фінішувала 51-ю.

Того ж дня чоловічий спринт на 10 км виграв норвежець Йоганнес-Тінґнес Бьо, який подолав дистанцію із чистою стрільбою на двох вогневих рубежах. Кращим серед українців були тернопільські біатлоністи Дмитро Підручний з однією хибою фінішував 15-м (+59,0 секунди), а Віталій Мандзин також з однією хибою посів 33-тє місце (+1.33,7).

У суботу під час жіночої гонки переслідувавння на 10 км жодного разу не схибивши перемогу здобула дворазова чемпіонка світу Лу Жанмонно з Франції.

Найвище місце серед українок, 22-е, у Христини Дмитренко, Юлія Джима завершила гонку 24-ю, Олександра Меркушина настріляла п’ять кіл штрафу і фінішувала 59-ю.

У чоловічій гонці переслудування 12,5 км перемогу здобув норвежець Йоганнес-Тінґнес Бьо який з двома колами штрафу подолав дистанцію за 32 хвилини 16,5 секунди. Кращим серед українців став Дмитро Підручний, який із одним штрафним колом фінішував 11-м, Віталій Мандзин із 4-ма колами штрафу посів 45-те місце.

Австрійський етап Кубка світу з біатлону завершився 15 грудня класичними естафетами – 4х6 км, жінки і 4х7,5 км, чоловіки.

Жіноча збірна України за яку виступали Христина Дмитренко, Юлія Джима, Анна Кривонос та Олена Городна здобула у неділю сьоме місце. Наша команда показали другий найкращий результат за точністю мала 3 хвилини 30,3 секунди відставання, 0 штрафних кіл і 5 хиб на вогневих рубежах.

«Золото» здобули біатлоністки Німеччини.

У жіночій естафеті взяли участь 19 команд.

У чоловічій естафеті збірну України представили – Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Дмитро Підручний та Антон Дудченко.

Артем Тищенко непогано провів обидва вогневі рубежі, використавши лише 1 додатковий патрон. Але на останньому колі він багато втратив за швидкістю і передавав естафету лише 18-м із відставанням у 1,5 хвилини.

Віталій Мандзин, який чисто провів стрільбу лежачи, відіграв одну позицію. На жаль, стрільба стоячи йому не вдалася і тернопільський біатлоніст вирушив на 2 штрафні кола і передавав естафету Антону Дудченку лише 18-м з 3-хвилинним відставанням.

На останніх двох етапах Антон Дудченко і особливо Дмитро Підручний змогли допомогти нашій команді увійти в топ-15. Збірна України серед 22-х команд, які брали участь в естафеті посіла 12-те місце майже з 5-хвилинним відставанням. Перемогли французькі біатлоністи, які випередили норвежців на 50 секунд.

Попри не надто вдалу естафету, наша команда зберегла п’яту позицію в Кубку націй.

Наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться у французькому Ансі 19-24 грудня.