31.07.2024 21:52

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Затвердили Положення про державний інтернет-портал «Армія+»

Мобільному застосунку “Армія+” бути….

31.07.2024

Руслан Іннак

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Суспільство, Головне в номер, Економіка

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У травні поточного року у Збройних Силах України було розроблено і запущено в тестовому режимі мобільний застосунок «Армія+». Який повинен включати в себе військовий квиток та електронні звіти, щоб зменшити паперовий документообіг та забезпечити зручний зворотний зв’язок.

На днях Кабінет Міністрів України затвердив Положення про Державний інтернет-портал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки та оборони «Армія+».

Положення визначає мету, завдання, функціональні можливості, субʼєктів Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони (Портал Армія+).

Армія+ має стати центральним продуктом цифровізації армії. Електронні рапорти створять більш довірливі відносини між військовослужбовцями і їхніми командирами.🤔 Спочатку будуть доступні е-рапорти та цифрові ID-посвідчення.

Джерело: Тернопільський обласний ТЦК СП

Теги: армія, портал

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