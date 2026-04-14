На Бережанщині через суд хочуть повернути громаді землю вартістю понад 7 млн грн

На Тернопільщині прокуратура ініціювала судовий процес, щоб повернути у власність громади земельні ділянки вартістю понад 7,2 млн грн.

14.04.2026

Яровий Роман

Новини, Економіка

Йдеться про дві земельні ділянки загальною площею 4,2 гектара, які були передані в оренду товариству для видобутку надр.

За даними прокуратури у 2021 та 2023 роках землю надали в оренду рішеннями Бережанської міської ради: одна ділянка (1,4 га) розташована в межах заказника «Звіринець», інша (2,8 га) — на території Шибалинського старостинського округу.

Причина звернення до суду

Прокурори встановили, що орендар систематично порушував умови договорів та не сплачував орендну плату в повному обсязі.

У зв’язку з цим прокуратура вимагає розірвати договори оренди, стягнути понад 100 тисяч гривень боргу і повернути земельні ділянки громаді.

Що далі

Наразі Господарський суд Тернопільської області відкрив провадження у справі. Подальше рішення визначить долю ділянок і відповідальність орендаря.

Джерело: Тернопільська обласна прокуратура

Теги: земля, прокуратура, суд, Бережани

