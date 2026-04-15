У Чорткові зросте вартість проїзду: нові тарифи запрацюють з 20 квітня

Вартість залежатиме від способу оплати:

— при безготівковому розрахунку (картка, NFC, е-квиток) 30 грн — при оплаті готівкою у водія

Таким чином, пасажири, які платитимуть готівкою, змушені будуть витрачати більше.

Чому підвищують тарифи

У міській раді пояснюють: рішення ухвалили через суттєве зростання витрат:

паливо подорожчало на 77% від початку 2026 року

від початку 2026 року зросли ціни на запчастини, шини та мастила (на 40–60%)

підвищилася мінімальна заробітна плата

Зазначається, що пальне становить близько 45% у структурі тарифу, тому його здорожчання суттєво вплинуло на перевезення.

Через старі тарифи комунальне підприємство:

щомісяця недоотримує близько 300 тисяч гривень

Тарифи тимчасові

У міськраді наголошують, що нові ціни:

мають тимчасовий характер

діятимуть до затвердження постійних тарифів

Наразі відповідні розрахунки перебувають на розгляді Державної регуляторної служби.

