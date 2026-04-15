15.04.2026 14:15

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

У Чорткові зросте вартість проїзду: нові тарифи запрацюють з 20 квітня

У Чортківській громаді запроваджують нові тарифи на проїзд у громадському транспорті, які почнуть діяти з 20 квітня.

Яровий Роман

61

Новини, Економіка

Поширити:

Вартість залежатиме від способу оплати:

  • 20 грн — при безготівковому розрахунку (картка, NFC, е-квиток)
  • 30 грн — при оплаті готівкою у водія

Таким чином, пасажири, які платитимуть готівкою, змушені будуть витрачати більше.

Чому підвищують тарифи

У міській раді пояснюють: рішення ухвалили через суттєве зростання витрат:

  • паливо подорожчало на 77% від початку 2026 року
  • зросли ціни на запчастини, шини та мастила (на 40–60%)
  • підвищилася мінімальна заробітна плата

Зазначається, що пальне становить близько 45% у структурі тарифу, тому його здорожчання суттєво вплинуло на перевезення.

Через старі тарифи комунальне підприємство:

  • щомісяця недоотримує близько 300 тисяч гривень

Тарифи тимчасові

У міськраді наголошують, що нові ціни:

  • мають тимчасовий характер
  • діятимуть до затвердження постійних тарифів

Наразі відповідні розрахунки перебувають на розгляді Державної регуляторної служби.

Теги: Чортків, тарифи, транспорт

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.

Написати

Ми у соцмережах