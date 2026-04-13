“Нова пошта” підвищує тарифи з 13 квітня: скільки коштуватиме доставка

У компанії пояснюють: перегляд цін пов’язаний зі зростанням витрат та необхідністю зберігати якість сервісу.
Чому зростають ціни
За інформацією компанії, на зміну тарифів вплинули одразу кілька факторів:
- подорожчання пального та енергоресурсів
- зростання вартості послуг партнерів
- необхідність підвищення зарплат працівникам
Попри це, перевізник продовжує інвестувати у розвиток мережі та безпеку відправлень.
Нові тарифи: що і скільки коштуватиме
З 13 квітня вартість доставки залежатиме від ваги та напрямку:
Документи:
- по місту — 70 грн
- по Україні — 80 грн
Посилки до 30 кг (по місту):
- до 2 кг — 70 грн
- до 10 кг — 115 грн
- до 30 кг — 180 грн
Посилки до 30 кг (по Україні):
- до 2 кг — 90 грн
- до 10 кг — 135 грн
- до 30 кг — 200 грн
Вантажі понад 30 кг:
- по місту — 7 грн/кг
- по Україні — від 11 грн/кг
Окремо передбачено:
- +100 грн за габаритні посилки (якщо сума сторін понад 120 см)
Що залишиться без змін
Деякі послуги компанія вирішила не здорожчувати.
Без змін залишаються:
- зберігання посилок
- «Пункт передачі»
- доплата за відправку із сіл
- пакування середніх і великих посилок
Безкоштовно:
- пакування малих посилок
- фірмові конверти
- переадресація під час доставки
- комісія до 500 грн оголошеної вартості
Що варто врахувати клієнтам
Для точного розрахунку вартості доставки клієнтам радять користуватися онлайн-калькулятором на сайті або у мобільному застосунку.