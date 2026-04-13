“Нова пошта” підвищує тарифи з 13 квітня: скільки коштуватиме доставка

У компанії пояснюють: перегляд цін пов’язаний зі зростанням витрат та необхідністю зберігати якість сервісу.

Чому зростають ціни

За інформацією компанії, на зміну тарифів вплинули одразу кілька факторів:

подорожчання пального та енергоресурсів

зростання вартості послуг партнерів

необхідність підвищення зарплат працівникам

Попри це, перевізник продовжує інвестувати у розвиток мережі та безпеку відправлень.

Нові тарифи: що і скільки коштуватиме

З 13 квітня вартість доставки залежатиме від ваги та напрямку:

Документи:

по місту — 70 грн

по Україні — 80 грн

Посилки до 30 кг (по місту):

до 2 кг — 70 грн

до 10 кг — 115 грн

до 30 кг — 180 грн

Посилки до 30 кг (по Україні):

до 2 кг — 90 грн

до 10 кг — 135 грн

до 30 кг — 200 грн

Вантажі понад 30 кг:

по місту — 7 грн/кг

по Україні — від 11 грн/кг

Окремо передбачено:

+100 грн за габаритні посилки (якщо сума сторін понад 120 см)

Що залишиться без змін

Деякі послуги компанія вирішила не здорожчувати.

Без змін залишаються:

зберігання посилок

«Пункт передачі»

доплата за відправку із сіл

пакування середніх і великих посилок

Безкоштовно:

пакування малих посилок

фірмові конверти

переадресація під час доставки

комісія до 500 грн оголошеної вартості

Що варто врахувати клієнтам

Для точного розрахунку вартості доставки клієнтам радять користуватися онлайн-калькулятором на сайті або у мобільному застосунку.