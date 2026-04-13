“Нова пошта” підвищує тарифи з 13 квітня: скільки коштуватиме доставка

Компанія «Нова пошта» оголосила про оновлення тарифів на доставку, які набудуть чинності вже з 13 квітня 2026 року.

Яровий Роман

У компанії пояснюють: перегляд цін пов’язаний зі зростанням витрат та необхідністю зберігати якість сервісу.

Чому зростають ціни

За інформацією компанії, на зміну тарифів вплинули одразу кілька факторів:

  • подорожчання пального та енергоресурсів
  • зростання вартості послуг партнерів
  • необхідність підвищення зарплат працівникам

Попри це, перевізник продовжує інвестувати у розвиток мережі та безпеку відправлень.

Нові тарифи: що і скільки коштуватиме

З 13 квітня вартість доставки залежатиме від ваги та напрямку:

Документи:

  • по місту — 70 грн
  • по Україні — 80 грн

Посилки до 30 кг (по місту):

  • до 2 кг — 70 грн
  • до 10 кг — 115 грн
  • до 30 кг — 180 грн

Посилки до 30 кг (по Україні):

  • до 2 кг — 90 грн
  • до 10 кг — 135 грн
  • до 30 кг — 200 грн

Вантажі понад 30 кг:

  • по місту — 7 грн/кг
  • по Україні — від 11 грн/кг

Окремо передбачено:

  • +100 грн за габаритні посилки (якщо сума сторін понад 120 см)

Що залишиться без змін

Деякі послуги компанія вирішила не здорожчувати.

Без змін залишаються:

  • зберігання посилок
  • «Пункт передачі»
  • доплата за відправку із сіл
  • пакування середніх і великих посилок

Безкоштовно:

  • пакування малих посилок
  • фірмові конверти
  • переадресація під час доставки
  • комісія до 500 грн оголошеної вартості

Що варто врахувати клієнтам

Для точного розрахунку вартості доставки клієнтам радять користуватися онлайн-калькулятором на сайті або у мобільному застосунку.

Джерело: Нова пошта

