У Тернополі продовжують економити електроенергію. Вже кілька днів поспіль в місті не вмикають вуличне освітлення. Темрява стала справжнім викликом для пішоходів та водіїв. Днями під колесами автомобіля опинилася жінка, яка переходила проїжджу частину. Від отриманих травм померла на місці.

Одним з найдієвіших способів не потрапити під колеса автівки у темну пору доби – бути помітним. Як це зробити і скільки коштують спеціальні аксесуари зі світловідбиваючими елементами – ми дізнавалися журналісти “20 хвилин”.

Засвітись у темряві

У темну пору доби бажано бути одягненим у яскраві речі. Для тих, хто надає перевагу чорному одягу патрульні поліцейські радять мати на аксесуарах, куртках світловідбиваючі елементи або перед переходом проїжджої частини користуватися спеціальними жилетами.

Журналісти «20 хвилин» відправилися на Центральний ринок та по магазинах, аби дізнатися, чи так просто придбати світловідбиваючі жилети або аксесуари. І в яку суму це все обійдеться?

Спочатку ми завітали до великих супермаркетів «Новус», «АТБ» та «Сільпо». Попри наявність дитячих іграшок, придбати світловідбиваючі аксесуари чи спеціальні жилети нам не вдалося. Зі слів працівників, такого товару майже не буває на їх полицях.

Наступними локаціями у нашому пошуку стали канцелярські магазини. Одразу при вході до першого магазину видніється на касі стенд з різноманітними брелоками і пара з них – світловідбиваючі. Брелоки у вигляді ялинок та звичайної трикутної форми. За кольоровою гамою бувають різними: зеленими, червоними або просто сірими.

– Як розрізнити чи світловідбиваючий брелок? Перед купівлею просто наведіть на нього ліхтариком. Він має бути яскравого кольору і одразу кидатися в очі. Ось їх небагато залишилося, бо батьки активно розкуповують своїм дітям на рюкзаки. Інколи навіть по два чи три беруть на один рюкзак. Щоб прикріпити з різних боків і тоді дитину краще видно, – каже продавчиня Настя.

Щодо вартості, то один такий брелок у канцелярському магазині коштує три гривні. Тож на 10 гривень можна накупити кілька штук і убезпечити свою дитину.

Різноманітний набір не лише світловідбиваючих брелоків, а й наліпок та браслетів ми знайшли на ринку. Для дівчат брелоки у фомі квіточок, сердечок, а ось для хлопців – літаки. На ринку ціна на брелоки коливається від восьми до 13 гривень за одну штуку.

– Я на початку місяця привезла в магазин понад сотню цих світловідбиваючих брелоків. Були і для хлопчиків, і для дівчаток. Матусі активно купували і продовжують купувати у школи. Приходять і по 25-30 штук за раз беруть. Якщо купувати гуртом, то роблю знижку на кілька гривень. Зараз ще замовила партію, бо це що ви бачите на стенді – останні, – розповідає продавчиня Ольга.

Щодо наліпок, то за чотири штуки просять 20-25 гривень. Їх виготовляють круглої форми у вигляді смайликів. Найчастіше наліплюють на дитячі візочки, велосипеди, самокати або знову ж таки на дитячі рюкзаки.

Також продавчині пропонують для дітей світловідбиваючі браслети. Вони магнітні і ними легко користуватися. Також є синього, червоного та сірого кольору. Найкраще їх використовувати влітку.

– Один такий браслет коштує 20 гривень. Просто стукаєте ним по руці і він набуває форми кола. Дуже легкий у застосуванні. Але найчастіше їх купують влітку. Тоді руки без одягу і добре видно пішохода. Інколи батьки купують дітям на рюкзаки. Якось там вішають і дітки так переходять дорогу, – розповідає продавчиня Олеся.

А ось купити світловідбиваючі жилети на ринку Тернополя виявилося не так то і просто. Ми обійшли не один магазин, попитали у продавців і скрізь чули негативну відповідь. Продавчиня Світлана запевнила, ці жилети вже не в моді, люди перейшли на простіші варіанти.

– Ще у 2019-2021 роках ми закуповували ці жители, бо на них був попит. Купували і для дорослих, і для малих. Вони зазвичай або помаранчеві, або зеленуваті. Вони коштували від 70-150 гривень. Дивлячись, який матеріал і розмір. Але зараз війна і люди взагалі забули за них. Якщо і беруть, то тільки на якесь свято для дитини. Частіше питають про світловідбиваючі аксесуари, тому і не можете ви їх знайти зараз на ринку. Ми ж орієнтуємося на запити людей, – каже жінка.

Знайти речі зі світловідбиваючими елементами і в тому числі жилети нам вдалося лише в секонд-хенді. Станом на 21 жовтня, за кілограм одягу продавці просили 327 гривень. Великий жилет вагою 144г обійшовся у 47,09 гривень, а дитячий вагою 112г – у 36,62 гривні.

Що пропонують в інтернеті?

Знайти світловідбиваючі аксесуари та жилети в інтернеті куди простіше. Майже на кожному сайті можна замовити, особливо широкий асортимент у магазинах «Спецодяг та взуття». Ціни коливають від 59 до 129 гривень. Також наявні різні кольори та розміри. І звичайно ж, враховуйте доставку.

Ще одним варіантом придбання такого жилета – звернутися в магазин «Епіцентр». Так як магазин спеціалізується на різноманітних товарах, такі дрібниці точно знайдете. На сайті магазин пропонує придбати світловідбиваючі жилети за 65-119 гривень. Також є світловідбиваючі браслети за 25 гривень.

Тобто, як бачимо, асортимент таких речей куди різноманітніший. Лише питання часу – скільки днів очікувати на доставку.

Підтримай ініціативу

Журналісти «20 хвилин» пропонують ідею – закупити світловідбиваючі жилети і залишити їх по дві сторони найнебезпечніших нерегульованих пішохідних переходах. Щоб кожен бажаючий мав змогу ними скористатися.

Як це має бути: у темну пору доби кожен тернополянин може одягнути на себе жилет зі світловідбиваючими елементами, перейти дорогу і залишити жилет на наступній стороні. До того ж, така ініціатива діяла в інших містах України. Особливо такі жилети варто одягати вихованцям садочків чи школярам.

Важливо! Тернополяни мають відповідально поставитися до цього і не забувати знімати жилети та залишати на іншій стороні пішохідного переходу.

Тернополяни, якщо ж ви не готові придбати собі світловідбиваючий жилет або аксесуари, тоді у крайньому випадку вмикайте ліхтарик на телефоні, аби водій заздалегідь вас побачив. Давайте разом будемо дбати про власну безпеку.

Пам’ятайте про безпеку!

Патрульні нагадують громадянам про недопустимість порушення правил дорожнього руху, як водіями, так і пішоходами. Від початку року, в межах Тернопільської області сталося 109 дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. Як наслідок — 93 людини травмовані та 17 людей загинули.

Кожен пішохід являється учасником дорожнього руху та зобов’язаний:

рухатись по тротуарах та пішохідних доріжках;

переходити проїзну частину по пішохідних переходах, а у разі їх відсутності — на перехрестях по лініях тротуарів та узбіч;

у місцях, де рух регулюється, повинні керуватися сигналами світлофора або регулювальника;

перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будь-яких об’єктів, що обмежують оглядовість, повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються;

у разі наближення транспортного засобу з увімкненими проблисковими маячками червоного та (або) синього кольору і (або) спеціальним звуковим сигналом повинні утриматись від переходу проїзної частини або негайно залишити її.

Нагадуємо про обов’язки водіїв:

водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека;

на регульованих пішохідних переходах і перехрестях при сигналі світлофора чи регулювальника, що дозволяє рух транспортним засобам, водій повинен дати дорогу пішоходам, які закінчують перехід проїзної частини відповідного напрямку руху і для яких може бути створена перешкода чи небезпека;

проїжджаючи повз пішоходів, які не встигли закінчити перехід проїзної частини і вимушено перебувають на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, водії повинні дотримувати безпечного інтервалу;

якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість чи зупинився транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що рухаються по сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися і можуть продовжити (відновити) рух лише переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека;

у будь-якому місці водій повинен пропустити пішоходів з порушенням зору, які подають сигнал тростиною білого кольору, спрямованою вперед;

забороняється в’їжджати на пішохідний перехід, якщо за ним утворився затор, який змусить водія зупинитися на цьому переході.

Безпека на дорозі залежить насамперед від кожного з нас. Дотримуйтесь правил дорожнього руху та порад, адже це може врятувати вам життя.