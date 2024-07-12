Захисники з Тернопільщини отримали високі державні нагороди

Захисники 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ з Тернопільщини, які зараз виконують бойові завдання на Сході нашої держави, отримали нагороди від Президента та Міністерства оборони України.

Відзнаки Президента України «За оборону України» і Медалі «За поранення» Міністерства оборони України отримали військовослужбовців 82 батальйону, повідомляють на сторінці бригади.

Нагороди вручив командир бригади полковник Євген Фоменко.

«Сьогоднішні обставини не дають змоги вручити вам нагороди у святковому приміщенні з почестями та гостями, але ми люди військові уже звикли до некомфортних умов. Щиро вітаю вас із нагородами, дякую за службу та відповідальну роботу, яку кожен із вас робить для майбутньої перемоги!”, — сказав командир бригади під час нагородження.

Відзнака Президента України «За оборону України» — державна нагорода України, що встановлена для нагородження військовослужбовців, які брали участь у заходах із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та активно сприяли виконанню таких заходів. Також нею нагороджують співробітників правоохоронних органів, членів добровольчих формувань територіальних громад, працівників центральної та місцевої влади, підприємств, установ та організацій, волонтерів.

Медаль «За поранення» — відомча відзнака Міністерства оборони України. Медаллю нагороджуються військовослужбовці Збройних сил України, які отримали поранення під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України. На стрічці медалі за важке поранення розміщується гілка лавра виготовлена зі срібла.