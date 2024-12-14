Захисник Олександр Камишкерцев з Тернопільщини отримав нагороду “Золотий Хрест”

Олександр Камишкерцев, захисник України та уродженець Підгаєць, отримав заслужену нагороду — “Золотий Хрест” від Головнокомандувача Збройних Сил України. Його життєвий шлях і внесок у боротьбу за свободу стали прикладом для багатьох. Про це повідомив міський голова Підгаєць Ігор Марена.

Олександр народився 21 листопада 1995 року в Підгайцях і виріс у селі Новосілка. Мати Валентина та сестра Світлана завжди підтримували його, виховавши відповідальну та сильну людину. Відповідальність перед рідними і країною стала визначальною рисою його характеру.

До повномасштабного вторгнення Олександр перебував за кордоном, але з початком війни добровільно повернувся в Україну. Він одразу долучився до захисту своєї Батьківщини. Починаючи як штурмовик, він показав себе як сміливий і надійний боєць. Згодом його залучили до інших ключових завдань на фронті.

Міський голова Підгаєць Ігор Мерена від імені громади привітав Олександра з нагородою. У своєму зверненні він зазначив:

“Ваша історія — це гордість для нас усіх. Ми вдячні за ваш подвиг і боротьбу за мир і свободу нашої держави”.

Голова громади підкреслив, що рішення Олександра повернутися з-за кордону, щоб стати на захист України, заслуговує на особливу шану.

“Ми пишаємося вами як справжнім героєм, який показує приклад незламності й патріотизму”, — додав Ігор Мерена.

Окрема подяка була висловлена матері й сестрі Олександра, які виховали відданого патріота.

“Ваші любов і підтримка стали міцною основою, яка сформувала таку сильну й відповідальну людину”, — наголосив міський голова.

Громада Підгаєць також висловила сподівання, що Олександр зможе повернутися додому після перемоги. У зверненні зазначено:

“Нехай ваша відвага та незламність допомагають наблизити день перемоги. Ми чекаємо на вас із вдячністю й відкритими обіймами”.

“Золотий Хрест” від Головнокомандувача ЗСУ є символом високого визнання мужності та внеску Олександра у захист України. Ця нагорода підтверджує його самовідданість і безкомпромісність у боротьбі за незалежність.