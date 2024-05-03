Загинув інструктор військової частини ЗСУ з міста Шумськ, знаний волонтер Едуард Хатмуллін

З глибоким сумом повідомляємо про загибель на полі бою захисника України, мужнього воїна Едуарда Хатмулліна, 1970 року народження.Інструктор військової частини ЗСУ з міста Шумськ, Кременецького району, загинув 30 квітня 2024 року в зоні ведення бойових дій у районі Харківської області.
Народився Едуард в м. Константинівка Донецької області. З 2014 року став одним із засновників волонтерської організації, неодноразово бував на Шумщині.З початку повномаштабного вторгнення його родина переїхала жити в м.Шумськ. Кожного дня вони також активно допомагають нашим волонтерам. Адже тут на Шумщині знайшли багато вірних друзів, стали близькими з друзями Едуарда.
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