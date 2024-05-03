Чортківщина у жалобі: у лікарні зупинилося серце мужнього захисника

Коли почалась війна, він не міг стояти осторонь і спокійно спостерігати, як ворог нищить рідну землю. Тому з перших днів став Захисником України і пішов захищати її волю та незалежність. У вічній скорботі залишилась дружина разом з двома синами, один з яких теж воює проти російських загарбників.