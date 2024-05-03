Чортківщина у жалобі: у лікарні зупинилося серце мужнього захисника

Чергову сумну звістку повідомили на сторінці Чортківської РВА. У лікувальному закладі зупинилося серце мужнього захисника Володимира СОЛТАНА, 20,03.1970 року народження, жителя села Мухавка.
Коли почалась війна, він не міг стояти осторонь і спокійно спостерігати, як ворог нищить рідну землю. Тому з перших днів став Захисником України і пішов захищати її волю та незалежність. У вічній скорботі залишилась дружина разом з двома синами, один з яких теж воює проти російських загарбників.
Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Ціна свободи надвисока. Тому ми понад усе маємо зберегти памʼять про відважного Воїна.
Ще зовсім недавно зустрів свою 38-у весну: на фронті загинув Володимир Попіль з Тернопільщини