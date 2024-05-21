Заборонили відразу направляти на ВЛК тих, хто прийшов у ТЦК уточнити дані чи за відстрочкою

Також медогляд можна пройти у лікарнях, які уклали договори з НСЗУ.

Громадян, які самостійно прибули у ТЦК для уточнення своїх даних, не можуть відразу направити на військово-лікарську комісію. Для цього їм мають виписати окрему повістку. Це стосується і тих, хто прийшов із заявою про надання відстрочки.

Відповідну постанову №560, яка встановлює нові правила для військовозобов’язаних, що звертаються до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, ухвалив Кабінет Міністрів України.

Проте ті, хто був доставлений до ТЦК примусово, можуть бути направлені на ВЛК без додаткових формальностей.

Згідно з постановою, медичний огляд військовозобов’язаних може проводитися в лікарнях, які уклали договори із Національною службою здоров’я України. Однак остаточне рішення щодо придатності до військової служби прийматиме ВЛК у самому ТЦК.

У разі незгоди з висновком районної ВЛК, військовозобов’язаний може звернутися до обласного ТЦК для повторного проходження медкомісії. Також її рішення можна оскаржити у судовому порядку або скасувати після розгляду комісією вищого рівня.