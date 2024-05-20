Сили Оборони поповнять засуджені

Щоправда, служитимуть у спецпідрозділах. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. За його словами, рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК.

«Рішення щодо мобілізації конкретного засудженого буде залежати не лише від його особистого бажання та складу злочину, а й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ», – сказав він.

За словами речника, рішення про умовно-дострокове звільнення ув’язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.

Також Лазуткін пояснив, що не всіх засуджених зможуть мобілізувати до армії. Обмеження діятимуть для осіб, які відбувають покарання або були засуджені: за злочини проти основ нацбезпеки України; умисне вбивство двох або більше людей, або вбивство з особливою жорстокістю, або поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством; злочини проти статевої свободи та недоторканості; злочини, пов’язані з тероризмом; порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей; вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця; особливо тяжкі корупційні злочини.