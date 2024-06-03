Патрульні Тернопільщини виявили понад десяток п’яних водіїв за вихідні

На Тернопільщині патрульні виявили за минулі вихідні 12 водіїв, які керували транспортними засобами, ймовірно, перебуваючи у стані сп’яніння. Про це повідомляють правоохоронці.

Один із таких випадків стався на вулиці Бродівській. Водій, керуючи транспортним засобом DAF, не впорався з керуванням. Відтак, вантажівка злетіла у кювет. На щастя, чоловік залишився неушкодженим.

Спілкуючись з водієм, поліціянти помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік стверджував, що вживав алкоголь після вчинення автопригоди, проте від проходження огляду на визначення стану спʼяніння у визначеному законодавством порядку категорично відмовився.

Патрульні склали на водія відповідні адмінматеріали та відсторонили його від керування транспортним засобом.