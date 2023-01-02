02.01.2023 22:34

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За оренду неіснуючого котеджу в Карпатах мешканка Тернопільщини заплатила 14 000 гривень

02.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Життя, Чортківська міська громада, Події

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Поліцейські розслідують факт шахрайства, пов’язаний з орендою житла. Жертвою зловмисників стала 45-річна жителька Чорткова.

Як встановили правоохоронці, жінка з родиною планували відпочинок в Карпатах. На одному із сайтів вона знайшла оголошення про оренду житла, пише “За Збручем”

Зв’язалася з орендодавцем, домовилась про приїзд на конкретну дату і перерахувала 14 000 гривень. Після переказу грошей аферист на зв’язок більше не виходив.

За даним фактом дізнавачі Чортківського райвідділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.

Поліцейські радять мешканцям області бути обережними та не перераховувати кошти за оренду житла незнайомцям. Уважно вивчайте оголошення, шукайте відгуки інших клієнтів в інтернеті.

При спілкуванні з орендодавцем ставте додаткові та уточнюючі питання. Наприклад, можна запитати не тільки точну адресу, але й що знаходиться поблизу – кафе, магазини, заправки тощо, а потім перевірити отриману інформацію по Google-карті.

Попросіть надіслати додатково свіжі фотографії житла, не зайвим буде, щоб зробили для вас відеоогляд – принаймні так ви переконаєтеся, що вказане житло справді існує і людина, з якою ви розмовляєте, має до нього доступ.

Автор: Ірина Нова

Мітки: Тернопільщина, інтернет-шахрії, кримінал, події

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