У Тернополі змінили графік роботи аераційного фонтану, що у парку ім. Тараса Шевченка. Відтепер його вмикатимуть раніше. Про це пише “Файне місто” з посиланням на Тернопільську міську раду.

Зокрема, у теплу та безвітряну погоду водограй на набережній Тернопільського ставу та поруч з острівцем «Чайка» працюватиме з 09:00 год. Усі інші водограї у Тернополі працюватимуть без змін – у вихідні та святкові дні з 11:00 год. до 21:00 год, у будні дні – з 14:00 до 21:00 год. У дощову та вітряну погоду фонтани не вмикатимауть.

Часові рамки роботи аераційного фонтану розширено не лише з точки зору естетики, а й зважаючи на його екологічні функції влітку. Адже аерація дозволяє збагачувати воду киснем, а це і зупинятиме процес «цвітіння», і рятуватиме від палу тутешніх риб, – зазначили у мерії.

Нагадаємо, найдовший аераційний фонтан в Україні встановили у Тернополі в 2017-2018 рр. Загальна протяжність берегового водограю становить понад 300 м.