За неправдивий виклик поліція оштрафувала жительку Тернополя

Поліцейські Тернополя склали адміністративний протокол на місцеву жительку за неправдивий виклик спецслужб. Жінка повідомила на лінію «102», що співмешканець із товаришем погрожують їй фізичною розправою. Однак, виїхавши на виклик, поліцейські встановили, що заявниця перебувала в стані алкогольного сп’яніння, а її слова не відповідали дійсності.

Відповідно до статті 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за подібні дії передбачено штраф у розмірі від 850 до 3400 гривень.

Начальник відділу служби «102» Євгенія Іваськів зазначила, що щодоби на спецлінію надходить понад 600 повідомлень про різноманітні події. Кожне звернення ретельно перевіряється поліцейськими, рятувальниками та медиками. Проте випадки, коли інформація виявляється неправдивою, витрачають час екстрених служб, який міг би бути використаний для надання реальної допомоги.

Поліція нагадує громадянам про важливість свідомого використання лінії «102». Неправдиві виклики не лише порушують закон, а й створюють ризик для тих, хто дійсно потребує оперативного реагування.