За 9 місяців у дорожньо-транспортних пригодах на Тернопільщині загинули понад 60 людей

За 9 місяців на дорогах Тернопільщини трапилося 2053 дорожньо-транспортних пригод. У 426 аваріях були потерпілі: 61 людина загинула, а 548 з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості потрапили до медзакладів.

“Недотримання дистанції, порушення правил маневрування та виїзду з другорядної дороги на головну, перевищення швидкості, керування у стані алкогольного сп’яніння основні причини дорожньо-транспортних пригод. Безпечність пішоходів також призводить до нещасних випадків. За січень-вересень поліцейські області зареєстрували 116 аварій з пішоходами, де 11 осіб загинуло, а 116 отримали травми”, – повідомляють в поліції.

Правоохоронці наголошують, що дотримання правил дорожнього руху рятує життя. Сідаючи за кермо авто, перевірте його стан: гуму, фари, склоочисники, акумулятор та роботу гальм.

Під час руху водії та пасажири мають користуватися ременем безпеки, а маленькі діти — перебувати в автокріслах.

Не забувайте, що кермо та алкоголь – не сумісні речі, які призводять до біди. Завжди та всюди дотримуйтесь дистанції та обирайте безпечну швидкість.

Під час дощу, снігу або інших несприятливих погодних умов будьте уважні та обережні. Пам’ятайте про потенційно небезпечні ділянки та уважно слідкуйте за іншими учасниками руху.

Наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування навчальних установ, знижуйте швидкість до мінімуму. Не чекайте першу ожеледь – вчасно потурбуйтеся про заміну колес. Проте правила існують не лише для водіїв, але й для пішоходів.

Пам’ятайте, переходити дорогу потрібно лише у дозволених місцях, впевнившись, що немає жодної небезпеки, а у темну пору доби варто використовувати світловідбивні елементи на зовнішньому одязі. Пішохід зобов’язаний зупинитися і переконатися, чи безпечно у цей момент виходити на пішохідний перехід, адже людині легше зупинитися, ніж автомобілеві загальмувати.

Ще одна причина ДТП – гаджети та навушники, які відвертатють увагу. Будьте свідомими учасниками дорожнього руху та пам’ятайте, що кожного хтось чекає дома!

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області