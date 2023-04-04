З Тернополя на фронт передали майже тисячу комплектів літньої військової форми

Зима та холоди ще не відпускають, але наші бійці вже готуються до весняного наступу. Для цього їм потрібна нова сучасна літня військова форма.

Цієї зими Тернопіль отримав замовлення від наших військових на зимову форму та взуття та повністю його виконав. Тепер почав виконувати замовлення на літню військову форму.

Військова форма

Як розповів міський голова Тернополя, цими днями на передову відправили майже тисячу комплектів літньої військової форми.

«Цими днями з метою належного забезпечення одягом на передову відправили чергову партію – 975 комплектів сучасної військової літньої форми для захисників. Шиє цю амуніцію на замовлення український виробник й вона відповідає усім стандартам та вимогам Збройних сил України», – повідомив Сергій Надал.

Автомобілі

Окрім того на передову з Тернополя передано черговий вантажний автомобіль марки FordTransit. Від військових надійшов запит саме на такий вантажний автомобіль, тому цей транспортний засіб відправляється на передову для допомоги їм у виконанні бойових завдань. Це не перший вантажний автомобіль, який отримали наші захисники. На початку березня для бригади територіальної оборони, що сформована на базі міста, було також передано вантажний автомобіль.

Також з нашого міста для потреб ЗСУ передаються: позашляховики, військове обладнання (дрони, квадрокоптери, тепловізори тощо), буржуйки, генератори, спальні мішки, павербанки, продукти, матеріали для облаштування бліндажів тощо.

Нагадаємо

Тернопільські військовослужбовці можуть отримати індивідуальні аптечки. Для цього захисники чи захисниці перебуваючи у місті, повинні звернутися у Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення за адресою вул. Миколи Лисенка, 8-А. Щоб отримати індивідуальну аптечку необхідно пред’явити посвідчення учасника бойових дій (УБД) або довідку із військкомату.

До складу індивідуальної аптечки входять групи препаратів, які використовують при різних простудних захворюваннях, зокрема: знеболювальні протизапальні препарати, жарознижувальні та відхаркувальні засоби. Також ряд крапель, а саме: судинозвужувальні для носа, протизапальні краплі для очей та вушні. Варто відзначити, що в цій аптечці на прохання захисників є і протиопіковий аерозоль.

Якщо рідні бажають отримати та передати військовослужбовцю таку аптечку необхідно надати документи, що посвідчують родинні зв’язки та копії документів захисника. Отримати додаткову інформацію можна за телефоном (0352) 23-56-52.