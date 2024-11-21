З Тернополя до Любліна автобусом: 5 переваг поїздки

Якщо вибирати найпопулярніший закордонний напрямок для українців, перше місце з відривом займе Польща. Одні їдуть туди працювати, інші відвідують сусідню країну з туристичною метою, треті — гостюють у родичів та друзів. При цьому найчастіше ми намагаємося знайти компроміс між комфортом та ціною проїзду. У цьому плані радимо розглянути маршрут Тернопіль – Люблін, який можете подолати лише за 9–13 годин. Чому варто їхати автобусом і що такого в Любліні? Зараз ми вам усе розповімо.

Плюси поїздки автобусом

Автобус вважається найпопулярнішим транспортом в українців, які їздять до Європи. Серед безлічі переваг варто виокремити 5 основних:

економія часу — ви можете дістатися до Любліна та будь-якого іншого європейського міста без пересадок та зміни колісної бази, як буває у випадку з поїздами;

заощадження коштів — автобусні квитки набагато дешевші за проїзні документи на літак, а доступність поїзда нівелюється додатковими витратами під час пересадки;

комфорт — сьогодні перевізники пропонують сучасні автобуси, де є все необхідне для приємної подорожі;

вибір — ви можете вибирати сотні прямих маршрутів у різних напрямках, чого не запропонує ні поїзд, ні літак;

сервіс — купити квиток у обидва кінці можна просто вдома, при цьому його не потрібно друкувати.

Ці переваги доступні клієнтам української компанії-перевізника KLR Bus. Вона пропонує зручні та безпечні трансфери в понад 100 міст Європи, які здійснюються досвідченими водіями на комфортабельних автобусах. Серед плюсів компанії також варто зазначити зручний сайт, мобільний застосунок та інформаційну підтримку пасажирів 24/7.

Причини для поїздки в Люблін

Якщо збираєтеся поїхати до родичів або запланували ділову поїздку, то кінцеву точку буде визначено заздалегідь. Коли ж хочете відвідати Польщу як турист, радимо звернути увагу на Люблін, якому є чим здивувати:

Люблінський собор;

Старе місто;

Площа По Фарзі;

Королівський суд;

Рибна площа.

Це лише основні пам’ятки древнього міста, які також пропонують чимало цікавого щодо гастрономії та розваг. А якщо ви тут уже були, завжди можете поїхати в будь-яке інше місто Європи. До того ж зробити це дуже просто з перевізником KLR Bus.