За 98 днів війни тернопільські поліцейські перевірили більше 200 тисяч осіб.

На території області співробітники поліції виявили 523 водія, 163 з них в травні, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння. На порушників склали адмінпротоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З початку війни правоохоронці

Тернопільщини перевірили 210093 особи. Оператори лінії «102» прийняли 54183 дзвінків від мешканців області, які просили про допомогу. Лише в травні поліцейські опрацювали понад 22000 викликів.

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