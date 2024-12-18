З ким і коли гратиме «Нива» у весняній частині Першої ліги

Нещодавно відбулося жеребкування другого етапу чемпіонату України серед команд клубів Першої ліги сезону 2024/25. Нагадаємо, що за підсумками першого етапу чемпіонату були визначені команди, які навесні змагатимуться у групі «Чемпіонська» (за 1-8 місця) та групі «Вибування» (за 9-18 місця).

Усі турнірні очки, набрані на першому етапі, зберігаються.

На другому етапі команди групи А проведуть 10 ігор у два кола (вдома і на виїзді) – лише з командами групи Б.

Згідно проведеного жеребкування весняну частину чемпіонату «Нива» розпочне виїзним поєдинком із «Кременем». Цей матч 1-го туру групи «Вибування» заплановано на 30 березня 2025 року. 6 квітня тернопільські футболісти зустрінуться із «Діназом», у 3-му турі 12 квітня «Нива» гратиме на виїзді із «Металургом», 19 квітня прийматиме «Маріуполь», 27 квітня гратиме в гостях із «Вікторією», у 6-му турі 3-го травня прийматиме «Кремінь», 10 травня гратиме виїзний поєдинок із «Діназом», 17 травня у Тернополі прийматиме «Металург», 24 травня гратиме на виїзді із «Маріуполем», а 30 травня в 10-му, заключному турі прийматиме «Вікторію».

Нагадаємо, що за результатами першого етапу 5-9 місця груп А і Б сформували групу за право грати в Першій лізі з урахуванням усіх показників (очок, голів) першого етапу.

Команди групи «Вибування», які посядуть 6-7 місця, зіграють стикові матчі з 2 та 3 місцями Другої ліги. Команди ж, які фінішують на 8-9 місцях, переходять до Другої ліги напряму.