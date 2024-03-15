З електронного гаманця тернополянина зловмисники зняли понад 105 000 гривень

За словами потерпілого, на телефон дружини зателефонував невідомий, який представився оператором мобільного зв’язку. Співрозмовник повідомив, що термін дії сім-карти закінчився, тож його необхідно продовжити. Начебто для вирішення проблеми зловмисники продиктували заявнику код, який потрібно було ввести. Після цього, шахрай запевнив чоловіка, що роботу мережі відновлено.