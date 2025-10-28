З 1 листопада на Тернопільщині – заборонено на ловити рибу на зимувальних ямах

З 1 листопада 2025 року на території Тернопільської області діятиме осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Тернопільській області.

Відповідно до наказу Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Тернопільській області від 21 жовтня 2025 року №76, заборона триватиме до початку весняно-літньої (нерестової) заборони 2026 року.

Ознайомитися з переліком зимувальних ям можна за посиланням.

Любительський вилов дозволений лише поза межами зимувальних ям, із застосуванням гачкових снастей (до 7 гачків на одного рибалку).

У разі порушення встановлених правил рибальства особи нестимуть адміністративну відповідальність згідно з ч. 3 та ч. 4 ст. 85 КУпАП, що передбачає накладення штрафних санкцій.

Крім того, порушникам доведеться відшкодовувати збитки за кожну незаконно виловлену рибину, наприклад:

судак – 3587 грн, сом — 5117 грн, щука — 3468 грн, короп — 3706 грн тощо.

У разі істотної шкоди водним біоресурсам може наставати кримінальна відповідальність за ст. 249 ККУ:

штраф від 17 000 до 85 000 грн або обмеження/позбавлення волі до трьох років.

Громадян закликають бути відповідальними та не порушувати встановлених обмежень!