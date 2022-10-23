Приготування обідів на роботу вже давно вийшло з моди, адже сьогодні у кожному місті відкрилися чимало класних, затишних закладів харчування.

Курятина парміджано, квасковий борщ із вітамінної кропиви, гарбузовий крем-суп з креветками та лосось зі спаржею – заклади Тернополя продовжують дивувати своїх гостей незвичайними та смачними стравами.

Журналісти “20 хвилин” зібрали ТОП-5 закладів, де кожен з вас може смачно та поживно поїсти. І головне – на різний гаманець, адже вартість за одну порцію коливається від 50 до 180 гривень.

Prosecco Bar Inshyy

Крім приємної атмосфери, заклад готовий дивувати і смачними обідами. Якщо ви обожнюєте перші страви, вам можуть запропонувати курячий бульйон або крем-суп із броколі та з лососем. Одна порція свіжого супу обійдеться від 60 до 80 гривень.

Куди більший асортимент у розділах «Гарніри» та «Основні страви». Овочі томлені в маслі, картопляне пюре, картопля фрі, броколі з сирним соусом, курятина парміджано, лосось із шпинатним різотто або ж сет м’яса – страви на різний смак та гаманець.

Щодо цін, то за гарніри варто буде заплатити від 32 до 60 гривень, а ось за основні страви – від 100 до 500 гривень. Найдорожча страва – сет з м’яса. Відвідати заклад можна і з дітьми, адже серед смажених та гострих страв знайдеться, що їм поїсти. Натомість окреме меню для дітей – відсутнє.

Час роботи: з 10:00 до 21:30 (будні дні), а у вихідні – з 11:00.

Локація: бульвар Тараса Шевченка, 23.

Ресторан «Старий млин»

Автентичне місце, що є візиткою Тернополя. Тут можна скуштувати національні страви галицько-подільської кухні, приготовані за старовинними рецептами. Все томиться, коптиться та випікається в дідівських п’єцах на дровах.

На перше гостям пропонують: солянку, квасковий борщ із вітамінної кропиви, поливку курячу та грибну юшку. Більше того, у закладі можете скуштувати перше причастя українця – наваристий червоний борщ з телячими щічками. Ціни на перші страви коливаються від 97 до 139 гривень.

На гарнір відвідувачі можуть скуштувати галушки з карпатським трюфелем, барабольку по-тернопільськи, карчохи печені, задимлені в печі овочі та смажену картоплю або пюре. І звичайно ж, вареники з різними начинками. За одну порцію треба віддати від 86 до 184 гривень.

Також керівництво закладу подбали і про маленьких своїх гостей, розробивши окреме дитяче меню. Тож, дітки зможуть скуштувати курячий бульйон, вареники з картоплею, курячі ковбаски з фрі або з пюре з котлетами.

Ціни на дитяче меню коливаються від 49 до 78 гривень.

Час роботи: з 10:00 до 22:00.

Локація: вулиця Бродівська, 1а.

Кав’ярня Lampa

Працівники затишної кав’ярні готові не лише зранку пригостити вас запашною кавою, а й нагодувати смачним обідом. До вашої уваги різноманітні крем-супи – гарбузовий з креветками, грибний з брускетами, сирний з грінками або тайський суп з телятиною. Порція супу обійдеться від 63 до 95 гривень.

Для поціновувачів гарнірів пропонують кус-кус або картоплю по-селянськи чи фрі. З ціновою політикою 60-65 гривень. А щодо гарніру, то у кав’ярні можна скуштувати медальйон з телятини, куряче філе, стейк зі свинини, лосось зі спаржею. Ціни на гарніри чималі. Готуйтесь за одну порцію віддати від 128 до 368 гривень.

Проте, у закладі є власне сховище. Тож, під час повітряних тривог вам не доведеться бігти з їжею в найближче укриття, а просто трохи спуститися сходами.

Час роботи: з 11:00– 22:00.

Локація: вулиця Грушевського, 1.

Натомість не кожен сьогодні готовий приділити всю обідню перерву виключно на повноцінний прийом їжі і надає перевагу смачним перекусам. Тож, до своєї підбірки ми додали заклади, де вас смачно та швидко нагодують.

Кав’ярня-пекарня «Франс.уа»

Це затишне місце, де вас смачно нагодують та пригостять запашною кавою. Тут ви не знайдете картоплю, борщ чи шашлик. Натомість завжди знайдеться для вас свіженький мафін, сирник чи пончик. Родзинкою закладу є круасани з різноманітним наповненням. Для поціновувачів солодкого – з вишнею, шоколадом, згущеним молоком та горіхами.

Якщо ж бажаєте чогось ситнішого, тоді продавчині радять зупинитися на круасанах з шинкою, салями, куркою або філадельфією та овочами. Також завжди в наявності паніні або чабата з різними смаками.

Ціни на продукцію доволі приємні. Один солодкий круасан вам обійдеться у 21-23 гривні, а ось солоні трохи дорожче – від 33 до 54 гривень.

І який же круасан без кави чи запашного чаю? Американо з молоком, какао, капучино, мокачино або раф – все, що душа забажає. Для тих, хто не любить каву пропонують чаї. Восени та взимку у «Франс.уа» ви знайдете авторські чаї на основі фруктів чи ягід.

Час роботи: з 09:00 до 22:00.

Локації: бульвар Шевченка, 8а; вулиця Живова, 15б; вулиця Микулинецька, 46.

Заклад швидкого харчування Merci

Тернопільський street food вже неодноразово доводить, поїсти смачно та поживно у таких закладах цілком можливо. Працівники Merci готують їжу за рецептами французької, італійської та американської кухні. У закладі ви знайдете хот-доги та паніні з різноманітними начинками: салямі, шинкою, овочами гриль, тунцем та куркою. Ціни на паніні стартують від 45 гривень, а ось на хот-доги від 34 гривень. Все залежить від начинки.

Якщо ж до паніні чи круасану бажаєте трохи овочів, тоді можна замовити ще й салат. Наприклад, салат з куркою та грибами коштує всього 62 гривні, а капрезе та з тунцем – від 58 до 65 гривень.

Також є і солодощі – вегетаріанські батончики, донатси та горішки зі згущеним молоком. І звичайно ж, куди без запашної кави. За філіжанку еспресо доведеться віддати 17 гривень, а ось капучино чи гарячий шоколад трохи дорожчі – 30 гривень.

Час роботи: з 10:00 – 22:00.

Локація: Театральний майдан.

Чекаємо на ваші відгуки після відвідування закладів, що вказані у підбірці. Доброго ранку і смачного сніданку.