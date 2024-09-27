Єдина в Україні шкільна автоматизована обсерваторія працює у селі на Тернопільщині

У шкільній автоматизованій обсерваторії поблизу Тернополя учні спостерігають за планетами, можуть фотографувати космічні об’єкти. Магія починається із самого знайомства з обсерваторією.

На перший погляд – звичайнісінька кругла будівля із простим куполом. В куполі є отвір, що відкривається, але і сам купол може обертатися туди, куди побажаєш.

Створення обсерваторії кілька років тому ініціював вчитель Лозівської школи Михайло Шемеля. Мовляв, у такий спосіб хотів зацікавити учнів вивчати астрономію.

Проєкт будівництва обсерваторії розробив Сергій Вербицький. Чоловік каже, особливість Лозівської обсерваторії у тому, що вона автоматизована, тобто телескопом під куполом можна керувати дистанційно.

Зараз в Лозівській обсерваторії, окрім уроків, проводять також екскурсії, тут займаються учасники обласної малої академії наук, збирається клуб любителів астрономії.

Викладачі обласного відділення МАН Сергій Мохун, Богдан Плисюк, Михайло Шемеля та учасники клубу любителів астрономії “ТерАстро” Юрій Стоянос, Дмитро Кучер та Олексій Проценко знайомлять юних дослідників з інструментарієм лабораторії, телескопами та фотогалереєю об’єктів сонячної системи.

Окрім телескопів діти працюють також з програмою інтерактивної симуляції Всесвіту. З її допомогою, для прикладу, можна побачити, що станеться, якщо Земля зіткнеться з Місяцем.