Україна мусить вимагати від світу найжорсткіших санкцій і водночас зміцнюватися зсередини та вчитися жити в нових умовах. І найголовніше, що ми маємо зробити, — стати безпрецедентно сильними: переглянути військову доктрину, збільшити міць нашої армії та підвищити грошове забезпечення захисникам і їхнім родинам.

Про це заявила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час виступу з трибуни парламенту.

«Нам не треба шукати інші слова — вчора відбулося офіційне повномасштабне вторгнення російської армії на територію України, і ми мусимо діяти адекватно», — зазначила Юлія Тимошенко.

На її переконання, вчорашні зухвалі дії РФ — це лише початок тиску, зазіхання на суверенітет і незалежність України. Тому потрібно невідкладно зробити кілька важливих кроків, щоб підготуватися до цього.

«Нам треба посилити й переглянути військову доктрину України, тому що загроза, яка в нас є, надовго. По-друге, нам потрібно негайно багатократно посилити нашу армію, і якщо президент сказав, що ми можемо у два-три рази збільшити міць нашої армії, переглянувши бюджет, треба це робити разом із переглядом військової доктрини. Також треба подбати про захисників і захисниць, які зараз в окопах захищають Україну. Щонайменше в три рази підвищити грошове забезпечення і підтримку їхніх родин», — наголосила лідерка «Батьківщини».

Крім того, за її словами, Україна має комплексно протидіяти агресії РФ, отримавши підтримку держав-союзників.

«Нам треба вимагати від наших західних партнерів втілення тих найжорсткіших санкцій, які обіцяли, якщо відбудеться масштабне вторгнення. Нам треба діяти! Тероборона сьогодні — одна з наших стратегій захисту. Ми мусимо діяти як одна команда — країна національної єдності, парламент національної єдності, суспільство національної єдності!» — закликала Юлія Тимошенко.

Діана РОМАНІВ