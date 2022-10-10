Коли купує людина новий смартфон, акумулятор спокійно тримає зарядку пару днів. Проходить кілька місяців, а вже помітно, що заряд батареї тримається не так, як спочатку.

На жаль, мало хто цікавиться тим, як продовжити роботу акумуляторної батареї. А “чим далі в ліс, тим зліші вовки”. Час роботи смартфона на одному заряді скорочуватиметься. Також не слід забувати, що акумулятор має певну кількість циклів “заряд-розряд”. Після їх закінчення акумулятор швидко деградує і вийде з ладу.

Але ми з Вами не такі. Ми дбаємо про свої пристрої та зараз розберемо, на які налаштування та програми варто звернути увагу, щоб продовжити життя батареї смартфона.

Налаштування

Насамперед звернемо увагу на налаштування смартфона.

Почнемо з елементарного, якщо не застосовуються якісь функції, то краще їх вимикати, тому що це дуже «з’їдає» заряд. Наприклад: Wi-Fi, Bluetooth, GPS і багато іншого . Включайте їх лише тоді, коли потрібно ними скористатися. Здавалося б, очевидні речі пишу, але прикладів людей багато. Навіть своїй дружині роблю зауваження, що в неї включено все поспіль (Wi-Fi, Bluetooth, мобільний інтернет, GPS і горить екран без автоблокування).

АК, щодо екрану, який, до речі, дуже ненажерливий. Яскравість екрану варто встановлювати або на середній поділ, або поставте режим ” Адаптивна яскравість “. Таким чином, очі не втомлюються і батарейка працює економічніше. Буде можливість користуватися телефоном тривалий час.

Також установіть Автоблокування екрана. Щоб він гас через певний час, якщо Ви не користуєтеся телефоном. Я рекомендую поставити автоблокування за 1 хвилину.

Програми

Перейдемо до додатків. Зайдіть в налаштуваннях в розділ Батарея або Акумулятор (у всіх смартфонах по-різному) і перейдіть вниз. Перед Вами постане ТОП додатків із споживання електроенергії. Тут Ви можете проаналізувати які програми (у тому числі ігри) “ненажерливі”. Зменшивши в них свою активність, Ви збільшите час роботи смартфона.

Ось так виглядає мій ТОП:

Як бачите, в основному це Інстаграм, і активне читання новин у Телеграм.

Цікаве

Як би не здавалося парадоксальним, але батарею може сильно садити більша віддаленість вежі провайдера, чим вона далі, тим активніше працює передавач у смартфоні і вище навантаження на батарею.

Висновок лише один, варто мінімізувати все, що сильно розряджає телефон.