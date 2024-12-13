Чому не можна садити ялину та сосну на подвір’ї: пояснення

Якщо все частіше ви задумуєтесь над тим, аби посадити на подвір’ї ялинку, щоб святковою окрасою на новорічні свята була ваша власна зелена красуня, то варто спочатку ознайомитись з особливостями росту цього дерева. Чи можна садити ялинку на подвір’ї і яка основна умова, пише «Суспільне».

Чому не можна садити ялинку в подвірʼї

На це питання є лише єдина відповідь – хвойна рослина може завдати шкоду фундаменту будівлі, оскільки має сильне та розгалужене коріння. Тож саджайте у подвірʼї сміливо лише за умови, що рослина ростиме як мінімум на відстані чотири метри від споруд та дротів, які може порвати дерево у випадку падіння.

Також зверніть увагу на те, що догляд за ялинкою залежить також від виду хвойної рослини. Нині в садових центрах та магазинах пропонують чимало різних рослин. Утім серед найпопулярніших: ялина канадська Коніка, кипарисовик Лавсона Елвуді, ялівець китайський Стрікта та, звісно, і ялина звичайна.