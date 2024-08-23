Які дерева та кущі потрібно обрізати у серпні

Кінець літа і початок осені — саме в цей час відбувається активний збір урожаю, а також підготовка саду та багаторічників до зимового періоду. Однією з ключових процедур, яку необхідно виконати зараз, є обрізка плодових дерев і кущів.
Досвідчені садівники радять не зволікати з цією роботою, адже без своєчасної обрізки урожай у наступному сезоні може бути не таким рясним, розповідає Pixelinform.com.
Обрізка плодових дерев та кущів у кінці літа та на початку осені є важливим етапом підготовки рослин до зими. Санітарна обрізка дозволяє видалити пошкоджені шкідниками та хворобами, а також висохлі та поламані пагони. Це допомагає рослині спрямувати всі сили на підготовку до зимівлі, а також закладає основу для гарного врожаю в наступному сезоні.
При обрізці плодових дерев та кущів рекомендується дотримуватися кількох основних правил:
Санітарна обрізка: насамперед видаляйте всі пошкоджені, хворі та мертві гілки. Це допоможе уникнути поширення захворювань та шкідників.
Проріджування крони: якщо крона дерева занадто густа, можна трохи прорідити її, щоб поліпшити проникнення світла та повітря всередину крони. Це сприятиме кращому розвитку плодових бруньок.
Збір плодів: обов’язково зберіть всі гнилі та висохлі плоди з дерев і кущів. Це допоможе запобігти розвитку гнилі та шкідників.
На цей час обрізка потрібна для таких дерев та кущів:
Осіння обрізка плодових дерев та кущів — це необхідний етап підготовки вашого саду до зимового періоду. Виконуючи ці прості, але важливі кроки, ви допоможете своїм рослинам пережити зиму і забезпечити гарний урожай у наступному році. Не відкладайте обрізку на пізніше — зробіть це зараз, і ваш сад віддячить вам рясним плодоношенням!