Які дерева не можна обрізати восени, щоб не зашкодити їм

Чи знаєте ви, які дерева не варто обрізати восени? Неправильна обрізка може призвести до втрати врожаю та навіть загибелі дерева. Які види дерев потребують особливого підходу в осінній період пише Книга Порад.

Осіння обрізка дерев: коли вона корисна, а коли шкідлива

Осінь – традиційна пора для садівничих робіт. Однією з найважливіших процедур є обрізка дерев. Однак, не всі дерева однаково потребують цієї маніпуляції восени. Деякі види можуть постраждати від неправильно проведеної обрізки, що призведе до зниження врожаю або навіть загибелі рослини. Давайте розберемося, які дерева можна обрізати восени, а які краще залишити в спокої.

Чому осіння обрізка не завжди корисна?

Основна причина, чому деякі дерева не рекомендується обрізати восени, полягає в тому, що після зрізу на гілках залишаються відкриті рани. Через них у дерево можуть проникнути різноманітні інфекції, які особливо небезпечні в холодну пору року. Крім того, осіння обрізка може стимулювати ріст нових пагонів, які не встигнуть одревесніти до настання морозів і загинуть. Це додатково ослабить рослину.

Які дерева не можна обрізати восени?

До категорії дерев, які не рекомендується обрізати восени, належать:

Вишня, черешня, абрикос, персик: Ці кісточкові культури дуже чутливі до осінньої обрізки. Після зрізу на гілках активно виділяється сік, який є відмінним середовищем для розвитку грибкових захворювань. Крім того, осіння обрізка може спровокувати закладання нових квіткових бруньок, які загинуть під час зимових морозів.

Магнолія: Ця декоративна рослина також не переносить осінньої обрізки. Після зрізу магнолія може почати активно рости, що призведе до її ослаблення і підвищить ризик обмороження.

Деревоподібна півонія: Ця рослина закладає квіткові бруньки влітку, тому осіння обрізка може призвести до втрати майбутнього цвітіння.

Які дерева можна обрізати восени?

Незважаючи на те, що більшість плодових дерев не рекомендується обрізати восени, деякі види все ж таки переносять цю процедуру досить добре. До них належать:

Яблуня і груша: Ці дерева можна піддати санітарній обрізці восени, видаляючи сухі, хворі та пошкоджені гілки. Однак, формуючу обрізку краще проводити навесні.

Вишня: Вишню можна обрізати восени, але тільки за умови, що дерево здорове і вже скинуло листя.

Як правильно проводити осінню обрізку?

Якщо ви вирішили провести осінню обрізку, обов’язково дотримуйтесь наступних правил:

Обрізку проводити тільки в суху погоду.

Використовувати гострий інструмент, щоб зрізи були рівними і гладкими.

Зрізи обробляти садовим варом.

Не видаляти більше 1/3 крони за один раз.

Осіння обрізка дерев – це відповідальна процедура, яка вимагає знань і досвіду. Неправильно проведені роботи можуть призвести до негативних наслідків для рослин. Тому, якщо ви сумніваєтесь у своїх силах, краще звернутися за допомогою до фахівця.

А ви вже підготували ваш сад до зими? Розкажіть у коментарях, які дерева ви обрізали цього року і які результати отримали. Поділіться своїм досвідом та порадами з іншими садівниками!