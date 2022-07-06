Наприкінці лютого, коли російсько-українська війна переросла в активну фазу, українці побачили і порожні полиці в супермаркетах (це ще повезло, якщо магазин не розбомлений ракетами), і неймовірне здорожчання продуктів, і дефіцит. Але за 133 дня війни винахідливі краяни пристосувались і успішно виживають. Принаймні, у Тернополі на ринках ціни на різний гаманець.

Тут можна купити і простеньку місцеву черешню.

І елітну, більш, ніж в двічі дорожчу по 75 гривень за кілограм. А можна знайти по акції і за 20 гривень.

І якщо на фруктах тернополяни економлять, то без картоплі чи бурячка борщу не звариш. Ціни на овочі зросли в рази. В листопаді 2021 року кілограм, наприклад, картоплі коштував 8 гривень. Після ракетних обстрілів росіян бараболя подорожчала на 200-250%.

Огірки та помідори тепер тепличні. На херсонські хотілося б сподіватися, тернополяни вірять в ЗСУ, але кремлівські злодії, ймовірно, цього року не дозволять українцям поласувати південними польовими овочами.

Продавці овочів не на камеру розповідають, що виторг впав суттєво. Відчувається, що в людей значно поменшало коштів. У перші тижні війни не було ринкового збору. Це дозволило не піднімати ціни. Але зараз все вернулося.

Продавці овочів не на камеру розповідають, що виторг впав суттєво. Відчувається, що в людей значно поменшало коштів. У перші тижні війни не було ринкового збору. Це дозволило не піднімати ціни. Але зараз все вернулося.

Жоден покупець на ринку не сказав, що задоволений цінами. Всі відмітили, що зростають, а зарплати ні. Добре, що взагалі є зарплати. Пощастило, якщо не скоротили. Але люди розуміють, що в країні війна, великий брак пального і тому ціни на нього скажені. А через подорожчання пального вдвічі, а то й були часи в тричі, підросли ціни на доставку продуктів.

По чім харчі будуть восени, не складно здогадатися. Дешевої нафти в Україні не знайшли, а засіяли з допомогою недешевого пального.

Чиновники ж в Україні живуть у паралельній реальності і коментують ситуацію по своєму.

В Україні дефіциту фруктів та овочів через окупацію південних регіонів не очікується. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, посилаючись на директора департаменту аграрного розвитку відомства Ігоря Віштака.