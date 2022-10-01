Сьогодні, 1 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день вегетаріанства, День музики, День кави, а в Україні – День ветеранів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 1 жовтня, вшановують пам’ять преподобного Євменія, а також святих мучениць Аріадни, Софії та Ірини. Євменій був єпископом та мешкав на острові Крит у 7 столітті. Він змалечку плекав свою віру та вів благочестиве життя, допомагаючи бідним та проповідуючи християнство.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 1 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Софія, Ірина, Єфросинія, Аркадій, Аріадна, Іларіон, Євмен та Марія.​​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день людей похилого віку

Міжнародний день музики

Міжнародний день кави

День геронтолога

День CD-плеєра.

Всесвітній день какао та шоколаду.

День Незалежності Кіпру

День Незалежності Палау

День ветеранів в Україні

День міста Запоріжжя

День міста Чернівці

День бабусі та дідуся в Коста-Ріці

1648 — козацькі полки захопили фортецю Кодак на правому березі Дніпра (неподалік від сучасного міста Дніпра)

1661 — в Королівстві Англія організували перші перегони на яхтах: король Карл II обігнав свого брата Джеймса та здобув перемогу

1727 — на генеральній раді у місті Глухові гетьманом було обрано Данила Апостола

1871 — у Києві запрацювала Колегія Павла Ґалаґана

1919 — завершилась польсько-українська війна

1926 — Київський оперний театр отримав назву Київська державна академічна українська опера, (сьогодні це Національна опера України імені Тараса Григоровича Шевченка)

1928 — у СРСР було затверджено перший 5-річний план розвитку народного господарства

1929 — численні арешти в Українській СРР членів вигаданої сталінцями Спілки Визволення України (СВУ), а також початок масового винищення української інтелігенції

1930 — у Московському Кремлі підірвано Чудівський монастир, який було закладено 1365 року

1931 — запрацював та випустив перший трактор Харківський тракторний завод

1938 — німецькі війська ввійшли на територію Чехословаччини

1941 — укладено тристоронню угоду, за якою США та Велика Британія зобов’язувалися надати СРСР матеріальну допомогу

1948 — почалась експлуатація газопроводу Дашава-Київ, довжина якого 513 км.

1949 — у Пекіні проголошено створення Китайської Народної Республіки

1959 — у Києві з’явилось Товариство культурних зв’язків з українцями за кордоном

1960 — на Запорізькому автомобілебудівному заводі стартувало виробництво серійних машин ЗАЗ-965 “Запорожець”.

1967 — радянське телебачення розпочало регулярну трансляцію кольорових програм

ХТО НАРОДИВСЯ 1 ЖОВТНЯ

1507 — Джакомо да Віньола, знаменитий італійський архітектор доби маньєризму і ранішнього бароко

1620 — Ніколас Берхем, відомий голландський художник

1858 — Адріан Кащенко, український письменник, а також автор численних прозових творів про героїку Запорозької Січі

1862 — Дмитро Міллер, український історик

1881 — Вільям Боїнг, американський авіаконструктор та засновник американської авіабудівельної компанії “Boeing”

1897 — Валер’ян Поліщук, український поет, письменник та літературний критик

1903 — Володимир Горовиць, український та американський піаніст-віртуоз, який народився у Києві

1903 — Тагер Павло, винахідник в галузі звукового кіно

1930 — Річард Гарріс, ірландський актор (Гладіатор, Гаррі Поттер)

1935 — Джулія Ендрюс, британська акторка (Звуки музики)

1935 — Гвідо Альфонс Цех, відомий швейцарський лікар-реабілітолог

1943 — Жан-Жак Анно, французький кінорежисер (Ім’я троянди, Сім років у Тибеті, Тотем вовка).

1944 — Маккензі Скотт, американський співак, автор гімну 60-х “San Francisco”

1947 — Марішка Вереш, солістка рок-гурту Shocking Blue

1947 — Дейв Арнесон, піонер створення рольових комп’ютерних ігор, а також один з творців дуже популярної настільної гри Dungeons & Dragons

1956 — Тереза Мей, експрем’єр-міністр Великої Британії

1981 — Олександр Хвощ, український борець греко-римського стилю, учасник Олімпійських ігор

1989 — Брі Ларсон, американська співачка та акторка (Капітан Марвел)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якою буде погода в цей день, такою ж і 1 квітня;

Якщо птахи ще не відлітають у теплі краї, то зима буде пізньою;

Якщо у небі видно журавлині зграї, то варто готуватись до морозів на Покрови (14 жовтня);

Якщо дуже високі бур’яни, то зима буде сніжною;

Багато грибів у лісі – до дощу.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ