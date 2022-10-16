Парк ім. Тараса Шевченка будували силами громадськості та комунальних організацій з 1950 по 1953 роки. З тих часів він змінювався. Ми відтворили фото парку, зроблені 20 років тому. Дивіться, як все змінилося!

Фотографії парку 2002 року опублікував тернополянин Антон Марчевськй. На Єлисейських полях з’явилось вертикальне озеленення, «Дерево закоханих». Встановили кілька МАФів, а в теплу пору тут працює кінотеатр просто неба, пише “20 хвилин”.

На Єлисейських полях і досі є скульптури з каменю. За роки вони вкрились мохом та лишайниками. На Тернопільському ставі працював великий фонтан.

Набережну відремонтували. Замість асфальту тепер бруківка. Облаштували велодоріжку.

Біля входу на дитячий майданчик і раніше продавали різні іграшки та морозиво. Дитячий майданчик з тих часів кілька разів ремонтували. З того часу залишилися тільки дві вежі на вході та Дядя Стьопа.

Відремонтували і Тернопільський замок. Раніше фасад будівлі потребував реставрації.

Сходи до парку та фонтан відремонтували. Вночі вмикають різнокольорову підсвітку. Це одне з улюблених місць тернополян та гостей міста для фотографій.