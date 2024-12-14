Як зекономити на святковому столі під час війни

Новорічний стіл — це не лише символ свята, а й значна стаття видатків напередодні зимових свят.

Однак насолоджуватися смачними стравами та атмосферою можна, не переплачуючи. Ось кілька порад, які допоможуть вам заощадити, зберігши якість та вишуканість святкового застілля.

1. Плануйте меню заздалегідь

Наперед продумайте, які страви ви хочете приготувати. Визначте кількість гостей, щоби не готувати зайвого. Це дозволить уникнути надлишкових витрат на продукти, які можуть залишитися незатребуваними.

Порада: Складіть список продуктів і дотримуйтесь його при поході до магазину.

2. Використовуйте сезонні продукти

Сезонні овочі та фрукти коштують дешевше та зберігають максимум смаку та користі. Наприклад, замість дорогих заморських салатів можна використовувати капусту, моркву або буряки для смачних зимових салатів.

Приклад: Спробуйте замінити салат “Цезар” більш бюджетним варіантом: салат зі свіжої капусти з морквою, яблуками та горіхами.

3. Купуйте продукти оптом

Купуйте на ринках або в оптових магазинах, особливо якщо продукти мають тривалий термін зберігання. М’ясо, риба, борошно та спеції обійдуться дешевше, якщо купувати їх великими партіями.

Порада: Робіть оптові закупівлі з друзями чи сусідами, щоб не переплачувати та не зберігати зайві продукти.

4. Готуйте домашні заготовки

Багато інгредієнтів для новорічних страв можна підготувати заздалегідь. Домашні маринади, соління та випічка не тільки дешевші, а й смачніші. Замість покупних соусів приготуйте їх самостійно: майонез, кетчуп чи соус “Тартар”.

Приклад: Замініть покупний торт домашнім. Прості рецепти, такі як медовик чи бісквіт із ягодами, обійдуться дешевше та порадують гостей.

5. Уникайте переплати за “новорічну” упаковку

Перед святами ціни на товари у святковій упаковці можуть бути вищими.

Порада: Створіть атмосферу за допомогою недорогих декоративних елементів: свічок, ялинових гілок або саморобних прикрас.

6. Вибирайте альтернативні напої

Шампанське та інші напої можна замінити більш бюджетними варіантами. Наприклад, домашній глінтвейн із недорогого вина чи безалкогольний лимонад.

Приклад: Змішайте журавлинний морс із газованою водою і прикрасьте склянки свіжої м’ятою та ягодами – це стильно та економно.

7. Робіть страви у стилі “економ-класу”

Деякі страви можна адаптувати, щоб вони стали дешевшими. Наприклад, замість червоної ікри використовуйте ікру тріски, а замість дорогих сортів сиру більш доступні, додаючи спеції та зелень для посилення смаку.

Приклад: Класичну шубу можна зробити легше і дешевше, якщо скоротити шар риби та додати більше овочів.

8. Поділіть витрати з гостями

Якщо ви запрошуєте друзів чи родичів, запропонуйте кожному принести свою страву чи напій. Це не лише скоротить витрати, а й додасть різноманітності на стіл.

9. Використовуйте залишки продуктів

Не викидайте залишки святкових страв. Із залишків м’яса можна приготувати бутерброди, а з картопляного пюре – запіканку.

Приклад: Салат “Олів’є”, який не з’їли новорічної ночі, можна використовувати для начинки пиріжків.

10. Купуйте заздалегідь

Ціни на багато продуктів зростають ближче до свята. Закуповуйте продукти, що довго зберігаються, такі як крупи, консерви, спеції та алкоголь, за кілька тижнів до Нового року.