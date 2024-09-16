З кожним роком корисна мікрозелень — паростки їстівних рослин на початковій стадії розвитку з двома справжніми листочками — стає все популярнішою. Сьогодні її можна придбати майже у кожному магазині та супермаркеті, великий вибір пропонують і спеціалізовані локальні господарства. Та легко виростити мікрогрін і самому.

Власна мікрозелень дозволить не витрачати на одну невеличку порцію паростків чималенькі кошти. А найголовніше — це ваша впевненість у якості насіння та безпечності його пророщення. Як вирощувати мікрозелень в домашніх умовах, розкажемо у статті.

Чому мікрозелень корисна?

У тому, що мікрозелень стає майже обов’язковою частиною нашого раціону, немає нічого дивного. Мініатюрні рослини, у яких ще не почали розгортатися повноцінні листки, містять у собі весь «потенціал» і ті ж корисні речовини, зокрема, вітаміни, що й доросла рослина. Але, наприклад, користь від мікрозелені редису у 40 разів перевищує користь від власне редиски! А на додачу ще й постачають організм потужним запасом хлорофілу, антиоксидантів, особливої й дуже цінної клітковини та білку.

Користь від мікрозелені — це омолоджуючий, профілактичний, цілющий вплив на обмін речовин, ендокринну, серцево-судинну, нервову, травну системи. Мікрозелень дуже смачна, з інтенсивним смаком, не лише доповнює, але й прикрашає улюблені страви і в повсякденні, і на святковому столі.

Для вирощування мікрозелені підходять всі рослини з їстівною зеленню чи бадиллям — базилік, коляндра, гірчиця, рукола, салати, броколі, капуста, редис та редька всіх різновидів, горох, соняшник, розторопша, чіа, амарант, цибуля, пшениця, гречка, овес, люпин, буряк, морква та ін. Обирати мікрозелень варто собі до смаку та відповідно до корисних властивостей і вітамінного набору кожного виду.

Для покращення травлення більше підійде редис чи капуста, любителям гострого та цікавого смаку — рукола та крес-салат, тим, хто дбає про здоров’я серця та судин — броколі та розторопша. Маслянисті ніжні паростки соняшника відрізняються за текстурою і смаком від солодкуватих паростків гороху, а ті — від дуже ніжного і яскравого амаранту.

В одному абсолютно всі види, навіть екзотичні — люпин, амарант чи конюшина, дуже схожі: принципи вирощування, методи, процес для будь-якого виду мікрозелені аналогічний. І дуже простий.

Готові набори для вирощування мікрозелені

Якщо ви не маєте досвіду вирощування зелені на підвіконні, сумніваєтесь у власних силах чи просто «для проби», то найліпше обрати готові набори для вирощування мікрогріну. Їх можна знайти практично у будь-якому онлайн-магазині для садівників. Набори містять відразу все необхідне для отримання порції (або декількох) здорової, корисної мікрозелені — контейнер, ґрунт чи коврики з кокосового, льняного волокна, порція насіння, інколи — інструменти та місткості для поливу. Для успіху достатньо дотримуватися інструкції, що додається до набору.

Якість мікрозелені визначається якістю насіння

На відміну від мікрозелені на полицях магазинів, при вирощуванні вдома можна обирати десятки видів і точно проконтролювати якість насіння. У професійного насіння для вирощування мікрозелені гарантовано перевірені якість, схожість, терміни придатності. Таке насіння сходить рівномірно й швидко, його спеціально відбирали для вирощування на мікрогрін.

Та спеціалізоване насіння для мікрозелені зазвичай і вартує дорожче, і продається з обмеженою вагою. Альтернатива — придбання великих економних пакунків звичайного насіння для вирощування овочів чи сидератів їстівних видів (буряку, гірчиці, соняшника і ін.) Його якість нижча, схожість — неоднорідна, але паростки все одно корисні.

Змішувати між собою можна лише насіння з однаковими термінами проростання. Якщо ви хочете вирощувати не один вид, а мікс, краще купувати готові суміші для мікрозелені у перевірених виробників. Завжди можна й просто посіяти декілька видів в різні контейнери чи розділити один лоток на секції.

У насіння потрібно перевірити свіжість, терміни зберігання та рекомендації виробника.

Килимок, вода чи ґрунт для вирощування мікрогріну?

Мікрозелень можна вирощувати як з субстратом, так і просто у воді. Та у якості субстрату дуже рідко використовують землю, адже для цієї задачі куди краще підходять інертні варіанти. Вони мають ряд переваг перед ґрунтом:

позбавляють проблем з забрудненням,

стійкіші до гнилі та перезволоження,

краще й рівномірніше утримують вологу,

дозволяють корінцям «дихати»,

не заважають вільно промивати насіння.

Сьогодні у багатьох магазинах для садівників можна зустріти спеціальні килимки (коврики) для вирощування мікрогріну — кокосові чи лляні. Їх зручно розрізати по розміру контейнера, потрібно лише вкласти на дно — і вони готові до використання. Якщо коврика немає, можна використати:

кокосовий ґрунт будь-якої фракції;

перліт, вермикуліт, керамзит та інші розпушувачі;

подрібнений сфагнум і ін.

У крайньому разі використати можна і пісок чи продезінфіковану землю.

Досить зручна основа для мікрозелені — з тканини. Спеціальне неткане полотно, відрізи бавовняного чи лляного полотна, марлі, вату укладають декількома шарами на висоту, аналогічну спеціальному коврику — близько 5 мм.

На тканині насіння фактично росте в воді, але такий спосіб без професійних контейнерів пов’язаний з додатковими ризиками. Мікрозелень потребуватиме частого промивання, досягнути гігієни та уникнути неприємних запахів буде не так просто.

В чому вирощувати мікрозелень?

Якщо ви лише пробуєте власні сили з мікрогріном, простіше відразу купити спеціальний лоток чи бокс для мікрозелені, з кришкою та без — низькі пластикові контейнери з численними дренажними отворами, ідеальні для використання з ковриками. Їх альтернатива — підручні лотки. Для мікрозелені підійдуть будь-які плоскі, не надто глибокі контейнери, наприклад, з-під їжі на виніс чи пластикові судочки.

Найзручніше вирощувати мікрозелень в спеціальних подвійних лотках-пророщувачах чи гідропонних лотках. Вони значно дорожчі, зате ідеальні для вирощування в воді. Один контейнер — для води, а інший — для насіння, з сіткою однакових чи різних у окремих секціях отворів, скрізь які можуть прорости корінці. У пророщувачах зручно промивати рослини й тримати воду чистою.

Як правильно сіяти мікрозелень?

Процес вирощування мікрозелені недаремно називають надпростим. Потрібно декілька хвилин на сам посів і трішки терпіння на підготовку насіння.

Щоб посіяти мікрогрін у звичайні контейнери:

Покладіть спеціальний килимок, марлю, тканину, підібрану по розміру, на дно або заповніть лоток обраним сипким субстратом на висоту 2-5 см. Зволожте поверхню «основи» з розприскувача (так, як при посіві на розсаду). Насіння замочіть у теплій воді (на декілька годин для дрібного та до 10 годин для великого). Ретельно промийте насіння. Рівномірно розкладіть його по поверхні щільним тонким шаром. Зволожте насіння з розприскувача і накрийте контейнер зверху плівкою, прозорим пакетом, кришечкою з комплекту або склом. Якщо ви використовуєте пророщувач, налийте в нижню місткість воду, залишаючи 1 см до верху, насіння рівномірно розподіліть по сітці і накрийте.

Для посівів мікрозелені потрібно забезпечити максимально яскраве освітлення та стабільне кімнатне тепло від +18 до +23 °С. Зручно тримати судочки на підвіконні, ідеальний варіант — на західному та південному вікні. На зиму бажане досвічування хоча б до 10 годин.

Чим інтенсивніше освітлення, тим швидше з’являться сходи. Найшвидше проростає крес-салат, що може дати паростки готові до вживання за 5 днів в ідеальних умовах. Решта культур проростає в середньому від 10 до 15 днів.

Як доглядати за мікрозеленню?

Не можна залишати посіви без нагляду та провітрювання, адже вони дуже швидко «задихаються». Припіднімати плівку чи кришку потрібно щоденно, а після появи перших сходів — відразу зняти. Підростаючі сходи люблять вільну циркуляцію та свіже повітря.

Головне завдання догляду — підтримка постійної вологості основи для пророщування (килимка) або рівня води у ємності.

Мікрозелень на субстраті чи його альтернативі поливають щоденно, вранці або ввечері, використовуючи норму води на стандартний контейнер:

по 30 мл для дрібнолисткових культур, салатів, пряних рослин;

по 50 мг для великопаросткових видів, таких як соняшник та горох.

Мікрозелень, що росте в воді, в тому числі в пророщувачах чи на тканині, потребує щоденного промивання паростків. Його починають, коли корінці закріпляться на сітці, повторюють двічі-тричі на день, під проточною водою.

Мікрозелень всотує все, що потрапляє з водою. Варто подбати про якість води для поливу, намагаючись обмежитися якісно відстояною, кип’яченою, талою, відфільтрованою, дистильованою. Застосування добрив та стимуляторів росту недопустиме.

Коли збирати «врожай» мікрозелені?

Рослинки можна зрізати, відколи в них розвинуться сім’ядолі та буде рости перша пара справжніх листочків, зазвичай орієнтуються на висоту від 4 до 7 см та пружність, силу пагонів. Переростати мікрозелень не повинна, уже на стадії третього листка вона втрачає ніжність та стає волокнистою.

Якщо мікрозелень неможливо вжити відразу або час для зрізки настав для більшої кількості рослин, ніж вдається використати, можна зберігати мікрозелень в контейнері, що «дихає», в холодильнику. Достатньо покласти на дно вологий паперовий рушник, обережно викласти зрізані паростки та прикрити їх зверху такою ж вологою серветкою. Паростки можна зберігати у відсіку для овочів або зелені протягом 3-4 днів.

Якщо вирощування мікрозелені — це не разове захоплення, ви постійно проводите посів корисних рослин і забезпечує їх підсвіткою, можна придивлятися до наступного рівня у вирощуванні мікрозелені вдома — кімнатних тепличок, професійних парничків для зелені. Декоративні й продуктивні, вони виводять звичне хобі на новий рівень. І можуть стати цікавим доповненням інтер’єру кухні.