Як вчорашній сільський голова з Тернопільщини став гранатометником

Гранатометник окремої бригади територіальної оборони молодший сержант Богдан Брич до початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну не мав жодного військового досвіду.

Свого часу він був активним учасником Революції Гідності, у лютому 2014-го дістав на Євромайдані кульове поранення, а останні п’ять років був сільським головою села Гаї-Шевченківські, що на Тернопільщині.

Історію бійця розповідає кореспондент АрміяInform Олексій Мазепа.

Питання йти чи не йти зі зброєю в руках захищати Батьківщину, переді мною не постало, — каже Богдан. Керувати громадою під час війни може інша людина, яка з об’єктивних причин не зможе йти воювати.

Зранку 25 лютого чоловік прибув у військкомат, де був розподілений до окремої бригади територіальної оборони. Поки тривало формування бригади, він разом із побратимами ніс службу на блокпостах на Тернопільщині, а потім вирушив на Харківщину.

Після прибуття на фронт нам, вчорашнім цивільним, не одразу стало зрозуміло, наскільки тут усе серйозно, — пригадує чоловік. — Під час перших обстрілів ми виглядали з укриття та намагалися роздивитися, що відбувається, але поступово почали ховатися та будувати укриття якомога міцнішими. Той, хто каже, що на війни не страшно, просто бреше, або не був тут ніколи.

Перший контактний бій за участю піхоти та бронетехніки військовий прийняв неподалік від населеного пункту Краснопілля.Тоді вони вперше побачили ворога зблизька.

Під час контактного бою тобі потрібно постійно переміщуватися, стріляти та не забувати вчасно перезаряджати зброю, — розповідає Богдан. -Коли ми отримуємо бойове завдання, то вибираємо зручну вогневу позицію, заряджаємо зброю, робимо кілька пострілів та повертаємося назад. Що в цей час відбувається на позиціях ворога, ми не бачимо. Здебільшого отримуємо інформацію з радіоперехоплень.

Наразі чоловік уже має досвід використання різних радянських та іноземних гранатометів, але найбільше йому подобається працювати з гранатометом MATADOR-AS.

MATADOR є одним із найлегших РПГ у своєму класі. Боєголовка ефективна як проти броні автомобіля, так і проти цегляних стін. Зброя виробляє слабкий реактивний струмінь позаду, що робить її безпечною для роботи в обмеженому просторі. Гранатомет здатний здолати броню більшості відомих бронетранспортерів і легких танків у світі. Боєголовка подвійної здатності, коли діє в режимі затримки, створює отвір понад 450 мм (18 дюймів) у діаметрі в подвійній цегляній стіні й діє як протипіхотна зброя проти тих, хто перебуває за стіною, пропонуючи нетрадиційні засоби входу під час бойових дій у населених пунктах.