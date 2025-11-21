Як тернополянам отримати компенсацію за пошкоджене або знищене майно

Мешканці Тернополя, чиє майно було пошкоджено або знищено внаслідок нічної атаки, мають можливість отримати державну компенсацію. Для цього необхідно подати відповідну заявку через додаток «Дія» або звернутися у Центр надання адміністративних послуг міста Тернопіль (вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6) або нотаріуса.

Про це інформують у міській раді.

Як подати заявку через додаток «Дія»:

1. Натисніть Подати заяву. Зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті на порталі diia.gov.ua.

2. Виберіть об’єкт, за який хочете отримати компенсацію.

3. Дайте відповіді на анкетні запитання.

4. Зазначте свій рахунок єВідновлення, якщо ваще майно було пошкоджено або знищено та ви обрали грошові кошти як вид компенсації.

5. Перевірте та підпишіть заяву. Якщо у пошкодженого житла є співвласники, вони теж мають підписати заяву. Якщо майно було знищене, приєднання до заяви співвласників не є обов’язковим. Кожен співвласник може отримати компенсацію в рамках подачі окремих заяв.

6. Після того як завершите ремонтні або будівельні роботи, прозвітуйте про це.

Як подати заявку офлайн:

Для отримання послуги офлайн можна звернутися до ЦНАПу або нотаріуса. Для цього вам знадобляться:

РНОКПП та паспорт;

попередньо подане інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене майно;

номер документа, що підтверджує пільгову категорію (у разі її наявності);

електронна пошта;

фото ремонту та купленої будівельної продукції, якщо ви звітуєте про завершення ремонту чи будівельних робіт або їх проміжного етапу.

У разі наявності бажання спільної подачі заяви на отримання компенсації за знищене майно із співвласниками, необхідна їх присутність.

Комісія опрацює заяву та призначить дату огляду майна для встановлення суми компенсації за пошкоджене майно. Призначення житлового сертифіката або грошової компенсації за знищене майно.

Після огляду майна комісія встановить суму компенсації. Кошти надійдуть на картку єВідновлення заявника у випадку якщо майно було пошкоджено. При наявності знищеного майна після призначення компенсації, всім співвласникам майна необхідно відмовитись від прав власності на нього та почати пошук житла для використання житлового сертифіката чи зареєструвати повідомлення про початок будівельних робіт при отриманні грошової компенсації для будівництва на власній земельній ділянці.

Нагадаємо, у Тернополі також працюють гарячі лінії для фіксації пошкоджених будинків та квартир.

Закликаємо мешканців, чиї домівки або майно зазнали руйнувань, обов’язково повідомляти про пошкодження на гарячу лінію міської ради – 1580, 0800 303 522, або +38 067 447 29 19.